Bolt diz que não aguentaria correr 100m de novo: 'seria horrível'

Recordista mundial dos 100 metros, o jamaicano Usain Bolt se mantém distante de atletismo desde a aposentadoria. Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, Bolt foi taxativo quando o questionado sobre seu desempenho se voltasse a participar de uma prova. Ele acredita que não conseguiria completá-la.

"(Correr os 100 metros) Isso seria horrível. Agonizaria nos últimos 30 ou 40 metros", afirmou o jamaicano de 36 anos. Bolt está fora do atletismo desde 2017. Depois disso, se arriscou em outras modalidades, como críquete e futebol.

Questionado sobre o que sente falta no atletismo, Bolt apontou apenas o carinho do público e o frio na barriga dos principais torneios. "Sinto falta da emoção do público, de verdade, e da adrenalina das grandes competições"

Bolt é dono de três recordes mundiais no atletismo: nos 100 e 200 metros, além do revezamento 4x100 metros. O jamaicano não acredita que perderá o posto rápido. Com oito medalhas de ouro, Bolt dominou as provas de velocidade do atletismo por quase uma década. Subiu no topo do pódio nas Olimpíadas Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016.