Apoio decisivo: torcida do Ceará domina ranking de público da Série B e alcança marca histórica

Presente em Campinas para acompanhar de perto o acesso do Vovô à Série A, a torcida do Ceará teve papel de destaque na Série B de 2024. A energia que os alvinegros enviaram da arquibancada, especialmente em jogos no Castelão, contribuiu decisivamente para o retorno à elite.

Não por acaso, cerca de 70% dos pontos conquistados pelo Vovô na Série B foram no Castelão, sob cânticos e incentivos de torcedores apaixonados que se recusaram a jogar a toalha mesmo quando as chances de acesso diminuíram para 17% a cinco rodadas do fim da competição.

Em 19 partidas em casa, o Ceará conseguiu levar mais de meio milhão de torcedores ao Gigante da Boa Vista, 70% a mais (534.822) que o segundo clube no ranking de público do certame, o Sport (314.849).

O Alvinegro também é dono do segundo maior público do Campeonato Brasileiro, levando em consideração as quatro divisões, no ano de 2024, com a marca histórica de 63.908 torcedores, a maior da Arena Castelão, registrada no jogo contra o América-MG na 37ª rodada.

Foi, consequentemente, o maior público desta edição da Série B e encabeça a lista do Top-10 da competição, ranking no qual jogos do Vovô como mandante aparecem nove vezes. Os seis primeiros, inclusive, são partidas do Ceará. Além disso, em nove partidas no Castelão o Alvinegro teve público acima dos 30 mil torcedores.

Mais que números, a torcida alvinegra fez festas memoráveis na arquibancada. No jogo contra o América-MG, por exemplo, um mosaico antirracista chamou a atenção de todo o país. A ida de jogadores até perto da torcida em agradecimento ao apoio incondicional foi vista em várias partidas, demonstrando uma conexão entre o campo e a arquibancada.

A paixão dos alvinegros também foi provada em um decisão de seguir abraçando a equipe mesmo em um ano conturbado nos bastidores do clube, inclusive em pautas que envolviam uma maior participação do torcedor na vida do clube (e que não foram atendidas). O retorno à Série A foi colocado como prioridade pela torcida.

Em entrevista à Verdinha FM, no dia 15 de novembro, o diretor de futebol do Ceará, Haroldo Martins, comentou sobre o apoio dos alvinegros durante toda a temporada.

"O registro do que a torcida do Ceará faz, sempre fez, é realmente algo fantástico e não só deve ser registrado como faço um agradecimento pelo que a torcida do Ceará fez esse ano. É muito bom quando a gente percebe que não está caminhando sozinho. A gente trabalha, se esforça e tem um grande público acompanhando aquilo. Quem está fora não tem ideia como é muito importante [...] A torcida do Ceará não torce por resultado, torce pelo Ceará”, disse.

Ceará domina Top-10 de públicos da Série B:

Ceará x América-MG - 93.908

Ceará x Operário-PR - 46.976

Ceará x Brusque-SC - 45.075

Ceará x Mirassol-SP - 40.351

Ceará x Paysandu - 39.348

Ceará x Avaí - 38.223

Paysandu x Santos - 33.054

Ceará x Coritiba - 32.734

Ceará x Guarani - 30.886

Ceará x Santos - 30.046

Ceará x Ponte Preta - 27.391

Ceará x Goiás 25.803