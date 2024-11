Erick Pulga: de torcedor na arquibancada a protagonista do acesso do Ceará

Erick Pulga viveu uma temporada mágica, espetacular na carreira, coroada com o acesso do Ceará para a Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante, que é torcedor declarado do Ceará, foi símbolo do torcedor em campo, vivendo momentos memoráveis, em sua segunda temporada pelo Vovô.

Em 51 jogos, foram 22 gols, na melhor temporada de sua carreira promissora. E que temporada consagradora. Só na Série B, foram 35 jogos em 13 gols, sendo artilheiro da competição.

Ao fim da partida que deu o acesso ao Ceará, Erick Pulga, emocionado no gramado, chorou:

"Sensação que nunca vou esquecer, falei que ia sair daqui com o acesso e conseguimos. Conseguimos esse acesso maravilhoso. Estou orgulhoso!", disse ele, no gramado do Brinco de Ouro da Princesa.

Além dos gols, em jogos marcantes da campanha, Pulga com sua velocidade, dribles e arrancadas, incendiou a torcida a cada jogo no Castelão, foi sem dúvida o jogador que mais levantou o torcedor na arquibancada. Não à toa Pulga foi o jogador que mais finalizou, que mais driblou e que mais sofreu faltas.

Legenda: Erick Pulga fez uma Série B inesquecível e foi o protagonista do acesso do Vovô Foto: KID JUNIOR / SVM

Frisson na arquibancada

Quando ele pegava na bola, era um 'frisson' e a expectativa de uma jogada espetacular. Muitas delas resultaram em gols decisivos no Castelão.

Contra Amazonas, Botafogo/SP, Guarani (dois gols), Operário/PR, Vila Nova/GO, Paysandu, Avaí, Pulga fez a diferença diante da torcida e foi determinante para os três pontos.

E as comemorações dele, a cada gol, a cada vitória no Castelão, evidenciavam uma conexão muito forte com a torcida do Ceará.

Identificado com o clube e torcida, Pulga lembra os tempos de arquibancada e hoje, jogando pelo Vozão.

"Cada jogo que eu entro em campo, quando eu olho a torcida maravilhosa, me vejo na arquibancada, comemorando o gol do Ceará, e hoje eles comemoram meu gol, e isso é muito gratificante para mim e para a minha família, em vê eles felizes com meu gol", em entrevista ainda na reta final da Série B.

"O Ceará mudou minha vida. Esse clube mudou minha vida. Fico até emocionado de falar. Toda vez que falo do Ceará eu me identifico muito. É um clube que me acolheu muito bem. Chegar até aqui hoje não foi fácil. Com a grandeza que esse clube tem, e hoje ser um dos artilheiros do Ceará, batendo alguns recordes, que não era o meu esperado, me torna muito feliz nesse time", completou.

Legenda: Erick Pulga é identificado com a torcida do Vozão e com o clube, comemorando muito a cada vitória no Castelão Foto: KID JUNIOR / SVM

Retomada após início difícil

Contratado pelo Ceará ainda em 2023 vindo do Ferroviário após 9 gols em 17 jogos, Pulga teve um período de adaptação difícil com outros treinadores, como Guto Ferreira, mas a chegada de Mancini ainda naquele ano fez o atacante ganhar confiança na reta final da Série B, para que em 2024, brilhasse com a camisa alvinegra. Em 18 jogos ele marcou apenas um gol, mas este gol, contra o Mirassol no PV pela Série B, já sob o comando de Vagner Mancini, era o começo retomada no Vovô.

A temporada de 2024 começou diferente pra ele, sendo o protagonista desde o início, com belas jogadas que levantavam a torcida na arquibancada e muitos gols. Em 13 jogos, são 9 gols, sendo 4 na Copa do Nordeste e 5 no Campeonato Cearense, tornando ele o artilheiro da competição.

Já em grande fase em 2024, Pulga não esqueceu a fase complicada que viveu em 2023, se emocionando em entrevista coletiva recente e afirmando que pensou em desistir de jogar futebol pela dificuldade que encontrou no Ceará.

“Quem mais estava comigo era a minha esposa, ela falava para eu não desistir, pois eu não vou mentir, ano passado eu pensei em desistir, porque eu não estava conseguindo jogar, ainda mais porque eu estou defendendo o meu clube de coração. Eu via da arquibancada e dizia que um dia eu jogaria e conquistaria grandes coisas pelo Ceará. Graças a Deus estou realizando esse sonho de criança e estou muito feliz por esse momento”, disse ele, emocionado, ao dar a volta por cima este ano.