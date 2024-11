Briga entre torcedores de Guarani e Ceará é registrada em Campinas antes de jogo; veja vídeo

Vídeos de uma briga entre torcedores de Guarani e Ceará nos arredores do estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), foram compartilhados nas redes sociais no final da tarde deste domingo (24), horas antes da partida entre as duas equipes.

Através das imagens, é possível ver grupos de torcedores em confronto em uma rua de Campinas, que fica logo ao lado do estádio onde será disputada a partida entre Guarani e Ceará, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

São esperados pouco mais de 3 mil torcedores do Ceará acompanhando o jogo presencialmente no estádio Brinco de Ouro. O Vovô tentou aumentar a carga, mas não recebeu liberação por parte do Guarani.