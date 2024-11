Saulo Mineiro começará jogo decisivo contra o Guarani no banco de reservas; entenda o motivo

Destaque nos últimos jogos do Ceará, Saulo Mineiro não deve iniciar entre os titulares. O atacante será reavaliado, neste domingo (24), no vestiário do estádio Brinco de Ouro da Princesa, antes da partida decisiva contra o Guarani-SP, às 18h30, que vale o acesso à Série A de 2025. O jogador passa por tratamento intensivo desde a partida contra o América-MG, na última segunda-feira (18).

Informação apurada com exclusividade pela reportagem do Sistema Verdes Mares em Campinas dá conta que o atacante começa a partida no banco de reservas e só irá para o sacrifício em caso de extrema necessidade.

No duelo pela penúltima rodada, o camisa 73 sentiu desconforto na panturrilha ainda no começo do duelo na Arena Castelão. Já perto do apito final, o técnico Léo Condé tirou o atleta da partida com intuito de poupá-lo para o confronto em Campinas.

Saulo assumiu o protagonismo do setor ofensivo do Vovô, com sete participações diretas em gols nos últimos quatro jogos. Ao todo, balançou as redes em 11 oportunidades e assumiu a vice-artilharia da competição, atrás de Erick Pulga, com 13.

Tratamento intensivo

Ao longo da semana, Condé teve cinco dias de preparação. Em alguns treinos, Saulo foi poupado da carga maior da atividade. O departamento médico do clube iniciou tratamento intensivo junto ao atleta logo depois do duelo contra o time mineiro.