Chance de acesso do Ceará na Série B com vitória, empate ou derrota contra o Guarani-SP

O Ceará está a um passo do acesso à Série A de 2025. Restando apenas um jogo para o fim da Série B de 2024, o Vovô depende apenas de si para subir de divisão e tem pela frente o já rebaixado Guarani-SP neste domingo (24), às 18h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa/SP. E a briga pelo G-4 envolve outros três clubes: Mirassol, Novorizontino e Sport.

Legenda: O Ceará depende apenas de si para conquistar o acesso à Série A de 2025 Foto: reprodução / SrGoool

No momento, o time alvinegro é o 4º colocado, com 63 pontos, a mesma pontuação do Sport, mas com vantagem no número de vitórias: 19 x 18, critério de desempate que o deixa nessa posição. O campeão Santos (68) é o único confirmado na Série A, enquanto Mirassol e Novorizontino, ambos com 64, ainda podem ficar pelo caminho.

A matemática, no entanto, garante pelo menos um desses paulistas. No pior cenário de todos, uma das equipes termina na 4ª colocação geral. De todo modo, o panorama permite o acesso do Vovô com vitória, empate ou derrota. O Diário do Nordeste lista essas possibilidades de combinações de resultado.

Qual o cenário para o Ceará subir à Série A?

Vitória (66 pontos)

Se o Ceará vencer, independente de outro resultado, estará matematicamente na Série A de 2025.

Empate (64 pontos)

Em caso de empate, o Vovô depende de uma combinação de resultado que envolve tropeço de pelo menos um dos três clubes que brigam pelo acesso, com pontuações que o impedissem de ultrapassá-lo. Para Novorizontino e Mirassol, seria a derrota. Para o Sport, um empate é suficiente.

Derrota (63 pontos)

Precisaria que o Sport também fosse derrotado na última rodada para o Santos.

Rodada final da Série B de 2024

24.11 (domingo) - Goiás x Novorizontino | Serrinha/GO, às 18h30

24.11 (domingo) - Guarani-SP x Ceará | Brinco de Ouro da Princesa/SP, às 18h30

24.11 (domingo) - Sport x Santos | Ilha do Retiro/SP, às 18h30