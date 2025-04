Santos demite técnico Pedro Caixinha após terceiro jogo sem vitória na Série A

Em pleno aniversário, o Santos reagiu à recente entrada na zona de rebaixamento do Brasileirão. Nesta segunda-feira, a direção do time anunciou a demissão do treinador Pedro Caixinha, após a derrota para o Fluminense por 1 a 0, na noite de domingo, no Maracanã. A partida era válida pela terceira rodada do campeonato.



Apesar do bom desempenho no Campeonato Paulista - que levou a equipe santista à semifinal da competição -, o técnico português não resistiu aos seguidos reveses nos primeiros confrontos do campeonato nacional. Além da derrota para o Vasco, na rodada de estreia, o clube empatou em casa com o Bahia e, contra o tricolor carioca, sofreu o gol da derrota nos últimos minutos da partida.



"O Santos Futebol Clube informa que o técnico Pedro Caixinha não comanda mais o time profissional. Junto com ele deixam o clube os auxiliares técnicos Pedro Malta e José Pratas, o preparador físico Guilherme Gomes e o preparador de goleiros José Belman", escreveu o Santos em nota oficial. "A diretoria agradece ao profissional e deseja sucesso na continuidade de sua carreira."



Interinamente, a equipe será assumida pelo auxiliar técnico César Sampaio até a chegada de um novo comandante. O próximo confronto do clube alvinegro será nesta quarta-feira, contra o Atlético Mineiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro está na beira da zona de rebaixamento.



Contratado em dezembro de 2024, Pedro Caixinha veio do Red Bull Bragantino para assumir um Santos em reconstrução depois de um ano na segunda divisão. A diretoria havia acabado de demitir Fábio Carille, treinador que levou o clube ao vice-campeonato estadual e à liderança da Série B.



Desde que chegou, o técnico português esteve à frente da equipe santista em 16 oportunidades. Ao todo, conseguiu seis vitórias, três empates e sete derrotas - uma delas para o Corinthians, em partida que valia a vaga para a final do Paulistão. Na ocasião Caixinha relacionou Neymar, mas o deixou no banco a partida inteira, o que incomodou os torcedores.



O início do Campeonato Brasileiro foi outro balde de água fria nos santistas. Sem vencer até então, o time conquistou apenas um ponto nesta temporada e voltou para o local que tanto assustou a torcida em 2023: a zona da degola. Pouco ofensivo, o Santos não conseguiu, nem mesmo com o retorno do seu camisa 10, ameaçar o Fluminense na última rodada. A decisão de Pedro Caixinha de deixar de fora do confronto os Meninos da Vila JP Chermont e Gabriel Bontempo, que vêm apresentando bons desempenhos, e a insistência em Guilherme aumentou o desagrado alvinegro.