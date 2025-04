Brenno Rebouças narra Vitória x Fortaleza na TV Verdes Mares

O narrador Brenno Rebouças, de 32 anos, vai estrear pela TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará. O profissional narra Vitória-BA x Fortaleza, pela 4ª rodada da Série A do Brasileiro de 2025, nesta quarta-feira (16), às 21h30, em jogo no Barradão/BA.

Natural de Maranguape, tem uma trajetória extensa no meio esportivo, acumulando experiência como narrador, comentarista e repórter. Durante o período, Brenno começou a trajetória como narrador na FCF TV, canal oficial da Federação Cearense de Futebol (FCF). Além disso, já atuou pela TV Diário e na plataforma de streaming Nordeste FC.

“Já venho com experiência do rádio e da internet, que é um formato de TV. Já tive experiência em TV aberta na TV Diário, fiz outras transmissões em outros veículos de televisão, mas estar na TV Verdes Mares é um alcance totalmente diferente e a gente sabe do quanto é desafiador se comunicar para tantas pessoas e tentar traduzir o que elas estão vendo na tela por meio da narração, colocando emoção e informação. Feliz, animado e, claro, com certo frio na barriga, mas acho que por tudo que já fiz durante a minha curta carreira, estou confiante que posso entregar um bom trabalho”. Brenno Rebouças Narrador da TV Verdes Mares

Completando dois anos de Sistema Verdes Mares (SVM), contratado em 2023, narrou diversos jogos dos times cearenses na Rádio Verdinha, com atividade no YouTube do canal do Jogada, além de ser apresentador e integrante fixo da grade esportivo, com participação nos Jogadas 1° e 2° tempo, na Verdinha e na TV Diário. Durante a atuação, também produz matérias para o Diário do Nordeste.

“Pra mim é motivo de muita alegria, mas também de responsabilidade. Assumir o principal posto de narração do Estado é uma missão muito difícil, mas eu pretendo encarar dando meu melhor. Acho que qualquer um já sonhou em trabalhar com narração esportiva, eu sonhei um dia. Essa oportunidade chega agora e eu quero abraçar e entregar o melhor trabalho possível”. Brenno Rebouças Narrador da TV Verdes Mares

Valorização profissional

Para o gerente de esporte do Sistema Verdes Mares, Gustavo de Negreiros, a confirmação de Brenno como narrador da TV Verdes Mares trata-se da consolidação de um jovem profissional na emissora.

“O Brenno é um talento da equipe de esportes. Já vem em uma ótima trajetória na Rádio Verdes Mares e também mostrou seu potencial na narração de TV, no ge.globo/ce. Agora vai também levar toda emoção dos jogos de futebol para a TV Verdes Mares, construindo esse caminho de desenvolvimento e profissionalismo”. Gustavo de Negreiros Gerente de Esporte do Sistema Verdes Mares

Além das transmissões, o narrador também terá maior participação na programação esportiva da TV Verdes Mares, seja no Globo Esporte e demais atividades da emissora.

