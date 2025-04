Ceará faz 15 contratações para o futebol feminino com foco no Brasileirão A3

O time feminino do Ceará segue a preparação para a estreia na Série A3 do Brasileiro. A equipe faz o primeiro jogo contra o IAPE-MA, no dia 26 de abril. Para a temporada, as Meninas do Vozão poderão contar com 15 reforços. Outras quatro atletas tiveram os contratos renovados. Além disso, o plantel terá atletas da base.

Entre as atletas que renovaram contrato, estão Lana (zagueira e lateral), Natiele (volante), além de Jady e Kaillany (atacantes). O clube contratou duas goleiras, quatro laterais, duas zagueiras, uma volante, três meias e três atacantes.

Em 2025, sob o comando de Erivelton Viana, o Ceará vai disputar o Brasileiro A3, a Copa do Brasil e o Campeonato Cearense. Veja a tabela detalhada aqui.



ELENCO DO CEARÁ PARA O BRASILEIRO A3 FEMININO:

Goleiras (4): Amanda, Lia, Lelê e Rai

Laterais (4): Cosma, Fran, Shakira e Moana

Zagueiras (4): Ale, Lana, Luiza e Mary

Volantes (4): Késia, Laís Stephanny, Natiele e Thafila

Meio-campistas (5): Bia, Bruna, Gi, Kaylane e Suy

Atacantes (9): Andressa, Carine, Dudinha, Dri, Evelyn, Hellen, Jady, Jojo e Kaillany