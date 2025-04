Ceará estreia na Série A3 do Brasileiro Feminino no dia 26; Veja grupo e jogos do Vozão

A Diretoria de Competições da CBF divulgou a tabela da A3 do Brasileiro Feminino na última terça-feira (8). O Ceará será o representante do Estado na competição, que terá início no dia 25 de abril. O Vovô estreia no dia seguinte, contra o IAPE-MA, às 15 horas (de Brasília), no Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga (CE).

O Vozão está no Grupo A6, e as Meninas do Vozão enfrentarão IAPE-MA, Atlético Piauiense-PI e União-RN em duelos de ida.

Pelo regulamento, as duas melhores equipes do grupo avançam ao mata-mata. Dos três jogos da 1ª fase, o Ceará disputará dois em casa.

Legenda: Erivelton é o treinador do time feminino do Ceará que disputará a Série A3 Foto: Gledson Jorge / Ceará SC

O técnico do Vozão, Erivelton Viana, analisou os adversários da equipe alvinegra.

Sabemos que vamos precisar encarar cada jogo como uma final. É importante começar a competição jogando em casa, diante do IAPE. É conquistar uma boa vitória para dar confiança para o grupo, para a sequência da competição. Depois, no nosso segundo jogo, vamos jogar no Piauí. Sabemos das condições climáticas, é muito quente, o próprio adversário é muito difícil. O Atlético (Piauiense) tem investido muito no futebol feminino. Tem atletas que estão lá que estiveram conosco. Encerramos contra o União em casa. É ir jogo a jogo. O principal objetivo é o acesso para a Série A2". Erivelton Viana Técnico do time feminino do Ceará

Jogos do Ceará

26/04 - 15h - Ceará x IAPE-MA - Franzé Moraes, em Itaitinga (CE)

03/05 - 16h - Atlético Piauiense-PI x Ceará - Albertão, em Teresina (PI)

10/05 - 15h - Ceará x União-RN - Franzé Moraes, em Itaitinga (CE)

Regulamento

Na 1ª Fase, os 32 participantes foram divididos, seguindo o critério de proximidade geográfica, em oito grupos, com quatro clubes em cada. Os dois times com melhor posição no Ranking Nacional de Clubes do Futebol Feminino (RNC/FF) fazem dois jogos como mandante e um como visitante.

Ao final da primeira fase, os dois melhores colocados de cada grupo avançam à segunda fase. A partir desta etapa, os confrontos acontecerão em jogos de ida e volta.

Os quatro semifinalistas vão garantir o acesso ao Brasileirão Feminino A2 de 2026.

As finais estão previstas para os dias 9 e 16 de agosto.

Clubes participantes

Grupo A1

Recanto-AM; Tarumã-AM; Galvez-AC; Rolim de Moura-RO.

Grupo A2

CRESSPOM-DF; Vila Nova; Operário-MS;

Operário-MT.

Grupo A3

Pinda Ferroviária-SP; Realidade Jovem-SP;

Pérolas Negras-RJ; Itabirito-MG.

Grupo A4

Criciúma; Toledo; Coritiba; SERC Brasil-RS.

Grupo A5

Ypiranga-AP; São Raimundo-RR; Manaus;

Tuna Luso.

Grupo A6

Ceará; IAPE-MA; União-RN; Atlético-PI.

Grupo A7

UDA-AL; Ipojuca-PE; Mixto-PB; Guarani-AL.

Grupo A8

Doce Mel; Atlético-BA; Prosperidade-ES;

Juventude-SE.