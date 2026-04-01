SporTV anuncia Fred, técnico do Sub-20 do Fortaleza, como novo comentarista na Copa

O SporTV anunciou o ex-jogador Fred Guedes, atual técnico do Sub-20 do Fortaleza, como novo comentarista da emissora durante a Copa do Mundo de 2026. Além do ídolo do Fluminense, o grupo também comunicou as contratações dos ex-atletas Paulo André e Rafael Sobis para os comentários.

Em contato com o clube cearense, o Diário do Nordeste apurou que Fred segue no comando da equipe das categorias de base, mas fez um acordo com a diretoria para assumir essa dupla função.

O calendário de jogos do Sub-20 ainda não foi divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) durante o período do Mundial, que ocorrerá entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026.

Legenda: Fred é um dos treinadores das categorias de base do Fortaleza Foto: João Moura / Fortaleza

Antes das datas, o trabalho segue normal. O Leão, inclusive, entra em campo com Fred à beira do gramado nesta quarta-feira (1º), diante do Corinthians, às 15h, em São Paulo, pela Série A Sub-20.

Após a aposentadoria dos gramados, é a 2ª vez que Fred atua na programação esportiva da Rede Globo. A primeira ocorreu em 2022, quando foi um convidado fixo do programa do Central da Copa.