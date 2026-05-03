Messi vai para a Copa do Mundo de olho em 4 recordes históricos

Lionel Messi vai para a sua 6ª Copa do Mundo, em 2026, com chance de se tornar o recordista em três quesitos na história do torneio. O argentino está próximo de virar o maior artilheiro e também o dono do maior número de vitórias. Além disso, ainda pode igualar o recorde de finais.

Messi marcou 13 gols em Copas do Mundo, sendo três a menos que o alemão Miroslav Klose. O francês Kylian Mbappé também está de olho no recorde, pois soma 12 gols.

Já no quesito vitórias, Messi está ainda mais perto do recorde. Com 16 vitórias no total, basta mais uma para igualar Klose.

Em número de finais, Messi e Mbappé, que estiveram em duas cada, igualam o recorde de Cafu se chegarem a mais uma final.

Última Copa do Mundo

Messi e Cristiano Ronaldo, que disputarão sua última Copa do Mundo em 2026, também já terão outro feito garantido se estiverem no torneio que começa em junho. Ambos disputaram cinco edições desde 2006, e já são os recordistas ao lado de Antonio Carbajal, Andres Guardado, Rafa Marquez e Lothar Matthaus.

Motivos suficientes para colocar Messi ainda mais entre os maiores da história do futebol.

Recordes históricos a serem batidos:

Mais gols

Dono do recorde: Miroslav Klose (16)

Candidatos: Lionel Messi (13) e Kylian Mbappé (12)

Mais vitórias

Dono do recorde: Miroslav Klose (17)

Candidato: Lionel Messi (16)

Mais finais

Dono do recorde: Cafu (3)

Candidatos: Lionel Messi e Kylian Mbappé (2)

Mais edições

Donos do recorde: Antonio Carbajal, Andres Guardado, Rafa Marquez, Lothar Matthaus, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo (5)

Candidatos: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo (5)