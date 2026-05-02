Fortaleza x Goiás: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

De volta a focar na Série B, o Fortaleza vai enfrentar o Goiás neste sábado (2), na Arena Castelão, a partir das 20h30, partida válida pela 7ª rodada da Série B. A expectativa é de um estádio lotado, já que o Leão do Pici lançou a promoção de ingressos a R$5 reais para as mulheres. O técnico Thiago Carpini estipulou a meta de 30 mil torcedores, para um retorno do Castelão lotado.

O Tricolor está há seis jogos sem perder. Na Série B, são três vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe vem de uma classificação eletrizante, no meio de semana, na Copa do Nordeste, após vencer o Sport por 2 a 0 e passar para as quartas de final. Na última rodada do Brasileiro, empatou sem gols fora de casa contra o Operário-PR.

Já o Goiás vive um outro cenário. O Esmeraldino está há três derrotas consecutivas na Série B - perdeu para o Juventude, Cuiabá e São Bernardo, respectivamente. A equipe também empatou com o Cruzeiro na Copa do Brasil. O grupo vive a primeira crise após ficar 20 jogos invictos na temporada e o título de campeão goiano.

PALPITES

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ONDE ASSISTIR

A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada trazem os detalhes da partida. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

LEÃO DO PICI COM MUDANÇAS NA ESCALAÇÃO

Thiago Carpini, técnico do Fortaleza, não contará com o atacante Luiz Fernando. O atleta recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Paulo Baya pode ser a opção que o treinador coloque na vaga do atleta.

No departamento médico, seguem Bruninho (lesão no tendão do adutor direito); Cardona (pós-operatório de artroscopia no joelho esquerdo); Crispim (lesão no músculo adutor da coxa direita); Fuentes (lesão ligamentar colateral medial no joelho direito) e GB (lesão no músculo adutor da coxa esquerda). João Ricardo voltou a treinar com bola. O Fortaleza divulgou fotos nas redes sociais e o atleta foi registrado junto do grupo.

Carpini vai com força máxima, após poupar atletas contra o Sport. Maílton, Brítez, Pochettino, Mucuri, Gazal, Ryan e Pierre, não jogaram no meio de semana e estão confirmados entre os titulares. Miritello, centroavante, marcou um dos gols na classificação e pode ser relacionado para iniciar no jogo.

VERDÃO DA SERRA QUER VOLTAR A VENCER

Daniel Paulista, treinador do Goiás, tem dois atletas no departamento médico. Ficaram em Goiânia os meias Lourenço, com um estiramento do ligamento medial lateral) e Felipe Machado, com lesão grau dois na coxa.

O técnico pode fazer modificações na escalação com a saída de Luisão. A disputa para a vaga ficará entre Ramon Menezes e Luiz Felipe.

No meio-campo, Baldória é cotado a ocupar a vaga de Felipe Machado. Outra modificação que pode acontecer é o retorno de Lucas Lima ao time titular.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Vinícius Silvestre; Maílton, Brítez, Kauã Rocha, Gazal, Mucuri; Pierre, Ryan e Pochettino; Paulo Baya, Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

Goiás: Tadeu; Luiz Felipe, Lucas Ribeiro e Ramon Menezes; Nícolas, GG, Lucas Rodrigues, Lucas Lima, Rodrigo Soares; Jean Carlos, Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X GOIÁS

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 02/05/26 (sábado)

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistente 1: Celso Luiz da Silva (MG)

Assistente 2: Schumacher Marques Gomes (PB)

Quarto Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)