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Fortaleza pode ter até sete baixas contra o Londrina; veja

Os times se enfrentam neste sábado (23), às 18h30, na Arena Castelão

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 11:26)
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O Fortaleza tem três desfalques confirmados e quatro dúvidas, totalizando sete possíveis baixas para o jogo contra o Londrina, neste sábado (23), às 18h30, na Arena Castelão, pela Série B. Das baixas certas, uma delas é o treinador Thiago Carpini, punido com duas partidas de suspensão pela confusão diante do Cuiabá.

Com todos esses problemas, a expectativa é de uma equipe bastante modificada logo mais. Na classificação, a equipe aparece na 5ª colocação, com 15 pontos, enquanto o Londrina está no Z-4, em 18º, com oito.

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