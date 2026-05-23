Fortaleza pode ter até sete baixas contra o Londrina; veja

O Fortaleza tem três desfalques confirmados e quatro dúvidas, totalizando sete possíveis baixas para o jogo contra o Londrina, neste sábado (23), às 18h30, na Arena Castelão, pela Série B. Das baixas certas, uma delas é o treinador Thiago Carpini, punido com duas partidas de suspensão pela confusão diante do Cuiabá.

Com todos esses problemas, a expectativa é de uma equipe bastante modificada logo mais. Na classificação, a equipe aparece na 5ª colocação, com 15 pontos, enquanto o Londrina está no Z-4, em 18º, com oito.