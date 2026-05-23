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Novorizontino x Ceará na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Tigre e Vozão se enfrentam no Jorge Ismael de Biasi pela décima rodada da Série B do Brasileirão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Ceará venceu o Clássico-Rei por 2 a 1, na Arena Castelão, pela Série B
Foto: Thiago Gadelha / SVM

Novorizontino e Ceará se enfrentam neste sábado (23) na Série B do Brasileirão 2026, em partida válida pela décima rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 16h, no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

O Ceará chega motivado para este jogo, já que venceu o Fortaleza no Clássico-Rei no último fim de semana. A equipe teve uma semana cheia para treinamentos, com o técnico Mozart buscando principalmente corrigir posicionamentos defensivos.

Já o Novorizontino vem de empate em 0 a 0 com o Cuiabá na última rodada, fora de casa. Jogando em casa, porém, o time paulista vem de duas vitórias consecutivas, e busca fazer valer mais uma vez o mando de campo, desta vez contra o Ceará.

ONDE ASSISTIR

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COMO CHEGAM OS TIMES

O Ceará não terá à disposição o lateral-direito Alex Silva, titular do time, por conta de uma lesão na panturrilha. Além dele, seguem afastados por lesão o goleiro Richard, os zagueiros Ronald e Luiz Otávio, o volante Zanocelo e o atacante Lucca.

Além deles, seguem fora, por opção do técnico Mozart, o volante Richardson, o meia-atacante Vina e o atacante Pedro Henrique. Por outro lado, o centroavante Wendel Silva está recuperado de lesão que o deixou de fora por quase um mês, mas voltou a ser relacionado.

Do lado do Novorizontino, o técnico Enderson Moreira deve montar o seu time de forma semelhante dos últimos jogos, mas tem uma baixa de peso: o goleiro César sofreu uma lesão e deve ficar fora do jogo. Jordi deve ser o escolhido para ficar na titularidade.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Novorizontino: Jordi; Castrillón, Carlinhos, Patrick e Maykon; Matheus Bianqui, Léo Naldi, Juninho, Rômulo e Vinícius Paiva; Robson. Técnico: Enderson Moreira.

Ceará: Bruno Ferreira; Júlio César, Eder, Luizão e Sánchez; Dieguinho, João Gabriel e Matheus Araújo; Melk, Gustavo Prado e Fernandinho. Técnico: Mozart.

NOVORIZONTINO X CEARÁ | FICHA TÉCNICA

  • Competição: décima rodada da Série B do Brasileirão 2026
  • Local: Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)
  • Data: 23/05/2026 (sábado)
  • Horário: 16h (de Brasília)
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