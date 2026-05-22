Veja as camisas de clubes brasileiros inspiradas na Seleção para a Copa de 2026

A Copa do Mundo está prestes a começar e vários clubes do Brasil lançaram camisas em alusão à camisa principal da Seleção. O verde e amarelo é predominante, mas alguns times também trazem opções com as cores azul e branca. Entre os cearenses, Fortaleza e Maranguape divulgaram seus modelos. Confira. O Mundial de 2026 terá início no dia 11 de junho. O Brasil estreia no dia 13 de junho, quando enfrenta o Marrocos.

PARANÁ

O modelo da equipe paranaense é um dos que mais chama atenção. A equipe trouxe um modelo na cor amarela em predominância e, além disso, o emblema do clube refez o próprio escudo no formato da Seleção.

Legenda: Camisa do Paraná em homenagem ao Brasil. Foto: Divulgação/Paraná

FORTALEZA

O Fortaleza trouxe duas versões, nas cores verde e amarelo, além de azul e branco. Os modelos trazem linhas verticais discretas e o símbolo do clube.

Legenda: Fortaleza fez duas versões para a camisa da Seleção. Foto: Divulgação/Fortaleza EC



MARANGUAPE

O Gavião da Serra também lançou a versão da Amarelinha. A blusa traz linhas verdes próximas aos ombros e outras nas mangas. No peito, o escudo em alusão ao da CBF com o nome do clube em cima.

Legenda: Camisa do Maranguape. Foto: Imagem IA

REMO

Legenda: Remo também lançou camisa em alusão ao Brasil. Foto: Divulgação/Remo

VITÓRIA

Legenda: Vitória também homenageou o Brasil. Foto: Divulgação/Vitória

AMÉRICA-MG

Legenda: América-MG também lançou uma camisa. Foto: Divulgação/América-MG