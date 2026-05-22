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Veja as camisas de clubes brasileiros inspiradas na Seleção para a Copa de 2026

Brasil vai estrear dia 13 de junho, quando enfrenta o Marrocos

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 21:40)
Jogada
Legenda: Camisa do Paraná em homenagem ao Brasil.
Foto: Divulgação/Paraná

A Copa do Mundo está prestes a começar e vários clubes do Brasil lançaram camisas em alusão à camisa principal da Seleção. O verde e amarelo é predominante, mas alguns times também trazem opções com as cores azul e branca. Entre os cearenses, Fortaleza e Maranguape divulgaram seus modelos. Confira. O Mundial de 2026 terá início no dia 11 de junho. O Brasil estreia no dia 13 de junho, quando enfrenta o Marrocos.

PARANÁ

O modelo da equipe paranaense é um dos que mais chama atenção. A equipe trouxe um modelo na cor amarela em predominância e, além disso, o emblema do clube refez o próprio escudo no formato da Seleção.

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Legenda: Camisa do Paraná em homenagem ao Brasil.
Foto: Divulgação/Paraná

FORTALEZA

O Fortaleza trouxe duas versões, nas cores verde e amarelo, além de azul e branco. Os modelos trazem linhas verticais discretas e o símbolo do clube. 

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Legenda: Fortaleza fez duas versões para a camisa da Seleção.
Foto: Divulgação/Fortaleza EC


MARANGUAPE

O Gavião da Serra também lançou a versão da Amarelinha. A blusa traz linhas verdes próximas aos ombros e outras nas mangas. No peito, o escudo em alusão ao da CBF com o  nome do clube em cima.

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Legenda: Camisa do Maranguape.
Foto: Imagem IA

REMO

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Legenda: Remo também lançou camisa em alusão ao Brasil.
Foto: Divulgação/Remo

VITÓRIA

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Legenda: Vitória também homenageou o Brasil.
Foto: Divulgação/Vitória

AMÉRICA-MG

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Legenda: América-MG também lançou uma camisa.
Foto: Divulgação/América-MG

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