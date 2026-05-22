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Efeito suspensivo é indeferido e Carpini não comanda o Fortaleza contra o Londrina

O auxiliar Estephano Djian é quem deve ficar na borda do gramado mais uma vez

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 15:17)
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Legenda: Thiago Carpini fora de uma partida na Série B pela terceira vez
Foto: Thiago Gadelha / SVM

Thiago Carpini não vai comandar o Fortaleza do banco de reservas neste sábado (22), no duelo contra o Londrina, válido pela 10ª rodada da Série B do Brasileiro. O efeito suspensivo solicitado pelo clube para o treinador foi indeferido.

Com isso, o comandante do Tricolor vai cumprir a última partida de suspensão imposta pela justiça desportiva e terá concluído a pena. A suspensão é referente à confusão na qual Carpini se envolveu na partida contra o Cuiabá, válida pela 2ª rodada da Série B.

O auxiliar Estephano Djian é quem deve ficar na borda do gramado mais uma vez. Ele já comandou o Fortaleza em duas oportunidades, contra Juventude e Ceará, tendo vencido uma e perdido outra.

Carpini chegou a ser julgado novamente no STJD na quinta-feira (21), pela expulsão no jogo contra o Avaí, e pegou um jogo de suspensão, que já havia cumprido (a automática).

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