Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará embarca sem Vina, Richardson e Pedro Henrique, mas com retorno; veja lista

O time encara o Novorizontino, sábado (23), fora de casa, pela Série B

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:22)
Jogada
Legenda: Richardson, Vina e Pedro Henrique estão entre os jogadores mais experientes do elenco do Ceará
Foto: divulgação / Ceará | Thiago Gadelha / SVM | KidJúnior / SVM

O Ceará embarcou com 22 jogadores para a partida contra o Novorizontino, pela 10ª rodada da Série B. O volante Richardson, o meia Vina e o atacante Pedro Henrique ficaram fora da lista de relacionados mais uma vez, assim como no Clássico-Rei do último domingo (17).

A principal novidade foi o retorno do centroavante Wendel Silva, que volta a ser relacionado após quase um mês. Ele está plenamente recuperado de um estiramento muscular grau II na coxa esquerda, sendo então o único centroavante à disposição para a partida no interior paulista.

Por outro lado, uma baixa foi a ausência do lateral-direito Alex Silva. O defensor sofreu uma lesão na panturrilha contra o Fortaleza e ficou de fora da lista. Assim, o zagueiro Júlio César deve ser o escolhido para fazer a função de lateral-direito.

O Vovô finaliza a preparação com um treino de apronto na manhã desta sexta-feira (22), no CT do Mirassol. O time entra em campo sábado (23), às 16h, contra o Novorizontino.

Lista de relacionados do Ceará

  • Goleiros: Bruno Ferreira e Gustavo Martins
  • Zagueiros: Luizão, Júlio César, Éder e Gilmar
  • ⁠Laterais: Sánchez, Fernando e Rafael Ramos
  • ⁠Volantes: , Dieguinho, João Gabriel, Pedro Esli e Lucas Lima
  • ⁠Meias: Matheus Araújo, Alano e Melk
  • ⁠Atacantes: Gustavo Prado, Enzo Lodovico, Giulio, Matheusinho, Fernandinho e Wendel Silva
Assuntos Relacionados
Montagem com fotos de Richardson, Vina e Pedro Henrique

Jogada

Ceará embarca sem Vina, Richardson e Pedro Henrique, mas com retorno; veja lista

O time encara o Novorizontino, sábado (23), fora de casa, pela Série B

Daniel Farias Há 48 minutos
Marta em ação pela Seleção Brasileira feminina

Jogada

Arena Castelão abre mais um setor para amistoso de Brasil x EUA; veja valores

A partida ocorre no dia 9 de junho, terça-feira, como amistoso preparatório para a Copa do Mundo feminina

Alexandre Mota Há 1 hora
Vina é homenageado pelos 200 jogos pelo Ceará

Jogada

Vina completa 200 jogos pelo Ceará, é homenageado e recebe confiança do presidente

Jogador recebeu camisa comemorativa do presidente João Paulo Silva

Daniel Farias Há 2 horas
Pierre já cumpriu um jogo de suspensão e ainda tem três de afastamento

Jogada

Pierre é condenado a 4 jogos de suspensão por discussão em duelo contra o Avaí

Julgamento no STJD liberou o zagueiro Brítez, mas adiou o retorno do volante Pierre

Redação Há 2 horas
Camisa da Seleção Brasileira

Jogada

Do interior do Brasil para a Copa: conheça as menores cidades que revelaram convocados da Seleção

Lista de Carlo Ancelotti para o Mundial conta com jogadores nascidos em municípios com menos de 150 mil habitantes espalhadas pelo país

Liuê Góis 21 de Maio de 2026
Penãrol e Corinthians

Jogada

Peñarol x Corinthians na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta quinta-feira, 21 de maio

Liuê Góis 21 de Maio de 2026