Ceará embarca sem Vina, Richardson e Pedro Henrique, mas com retorno; veja lista

O Ceará embarcou com 22 jogadores para a partida contra o Novorizontino, pela 10ª rodada da Série B. O volante Richardson, o meia Vina e o atacante Pedro Henrique ficaram fora da lista de relacionados mais uma vez, assim como no Clássico-Rei do último domingo (17).

A principal novidade foi o retorno do centroavante Wendel Silva, que volta a ser relacionado após quase um mês. Ele está plenamente recuperado de um estiramento muscular grau II na coxa esquerda, sendo então o único centroavante à disposição para a partida no interior paulista.

Por outro lado, uma baixa foi a ausência do lateral-direito Alex Silva. O defensor sofreu uma lesão na panturrilha contra o Fortaleza e ficou de fora da lista. Assim, o zagueiro Júlio César deve ser o escolhido para fazer a função de lateral-direito.

O Vovô finaliza a preparação com um treino de apronto na manhã desta sexta-feira (22), no CT do Mirassol. O time entra em campo sábado (23), às 16h, contra o Novorizontino.

Lista de relacionados do Ceará