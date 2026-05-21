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Pierre é condenado a 4 jogos de suspensão por discussão em duelo contra o Avaí

Julgamento no STJD liberou o zagueiro Brítez, mas adiou o retorno do volante Pierre

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 13:20)
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Legenda: Pierre já cumpriu um jogo de suspensão e ainda tem três de afastamento
Foto: Beno Küster / Fortaleza EC

O volante Pierre, do Fortaleza, vai ficar fora de mais três jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador foi condenado a quatro partidas e 30 dias de suspensão, em julgamento nesta quinta-feira (21), no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro.

O atleta, que teve uma reação exaltada contra a arbitragem no jogo contra o Avaí, em Florianópolis, no dia 10 de maio, ainda foi multado em R$ 200 mil. Pierre foi absolvido do artigo que classificava a ameaça velada, como citado na súmula, mas foi considerado o uso de palavras ofensivas.

Enquanto isso, o zagueiro Brítez teve o processo arquivado, no mesmo julgamento.

Técnico fora

Já o técnico Thiago Carpini também foi julgado por uso de palavras ofensivas, e pegou pena de um jogo de suspensão, já cumprida de forma automática no clássico contra o Ceará, no último domingo (17). 

Apesar disso, o treinador ainda vai cumprir um jogo de suspensão, contra o Londrina, no próximo sábado (23), referente a expulsão em partida contra o Cuiabá, no início da Série B.

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