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Peñarol x Corinthians na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta quinta-feira, 21 de maio

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm
(Atualizado às 10:18)
Jogada
Legenda: Penãrol e Corinthians se enfrentam em Montevidéu, no Uruguai
Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Peñarol x Corinthians se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta quinta-feira (21), em partida válida pela 5ª rodada do Grupo E. O jogo será às 21h30, no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu. Veja onde assistir ao vivo e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Peñarol x Corinthians terá transmissão da ESPN e Disney+

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Peñarol 

Aguerre; Escobar, Emanuel Gularte e Maximiliano Olivera; Brian Barboza, Togni, Remedi, Fernández e Jesús Trindade; Leandro Umpiérrez e Matías Arezo.Técnico: Diego Aguirre

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Carrillo (André ou Allan), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Jesse Lingard e Yuri Alberto.Técnico: Fernando Diniz

FICHA TÉCNICA

Peñarol x Corinthians

Data e hora: 21 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu

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