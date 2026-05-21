Peñarol x Corinthians na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Peñarol x Corinthians se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta quinta-feira (21), em partida válida pela 5ª rodada do Grupo E. O jogo será às 21h30, no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu. Veja onde assistir ao vivo e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Peñarol x Corinthians terá transmissão da ESPN e Disney+

PALPITES

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Peñarol

Aguerre; Escobar, Emanuel Gularte e Maximiliano Olivera; Brian Barboza, Togni, Remedi, Fernández e Jesús Trindade; Leandro Umpiérrez e Matías Arezo.Técnico: Diego Aguirre

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Carrillo (André ou Allan), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Jesse Lingard e Yuri Alberto.Técnico: Fernando Diniz

FICHA TÉCNICA

Peñarol x Corinthians

Data e hora: 21 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu