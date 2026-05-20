Carpini lamenta derrota do Fortaleza e cita preocupação com questão física

Técnico do Fortaleza, Thiago Carpini destacou o empenho do grupo e reforçou preocupação com questão física dos jogadores. A equipe foi superada pelo Sport por 2 A 1 em duelo realizado nesta quarta-feira (20), na semfinal da Copa do Nordeste. As equipes se enfrentaram na Arena Castelão.

"Sobre dois jogos em sequência, uma hora a conta ia chegar. Pochettino, Luiz e Maurício saíram com incômodo. Alguns atletas fisicamente no limite, (...) E a gente tá só há dois meses jogando, viajando e recuperando. A gente não consegue treinar. Aí precisamos ser mais efetivos. Eles precisam precisam se concentrar melhor. Eu preciso dar mais informação, mas não consigo treinar", disse Carpini.

"Não temos elenco para jogar todos essas competições, mas fomos conseguindo os objetivos, graças a Deus, né? A partir do momento que você chega, você quer quer mais, né? Tá sendo assim na Copa do Nordeste, a gente vai trabalhar para para tentar estar na final. As oitavas da Copa do Brasil vão ser retomadas. É Brasileiro, que é o nosso carro chefe. E me preocupa um pouco a questão física. Eu acho que isso foi um ponto também que nós sentimos nos dois últimos jogos. O desgaste de viagem, de jogos de quarta e final de semana, já dois meses nessa batida", finalizou.

O Tricolor do Pici volta a campo no sábado (23), quando enfrenta o Londrina. O duelo será na Arena Castelão, a partir das 18h30 (de Brasília), pela Série B.

VEJA VÍDEO: