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Neymar ganha 1 milhão de seguidores em 24 horas, após a convocação para a Copa

Além da convocação, Neymar comemorou o crescimento em sua base de seguidores

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 16:30)
Jogada
Legenda: Neymar subiu de 230 milhões para 231 milhões em 24 horas
Foto: Lucas Figueiredo / CBF

O atacante Neymar comemorou algo a mais além da convocação para a Copa do Mundo de 2026. O jogador acumulou 1 milhão de seguidores no Instagram a mais nas 24 horas depois do anúncio do técnico Carlo Ancelotti.

Neymar foi o jogador com o maior crescimento no número de seguidores entre os 26 convocados para a seleção brasileira. Agora, no total, ele soma 231 milhões de seguidores, a maior marca da equipe.

2º colocado

O segundo maior crescimento foi o do atacante Endrick, o 2º mais jovem entre os convocados, que ganhou 461 mil seguidores no Instagram. Agora, o jogador do Lyon acumula 17,6 milhões.

A seguir, os maiores crescimentos foram os de Rayan (+139 mil) e Weverton (+126 mil). 

No total, os jogadores da seleção brasileira ganharam 2,3 milhões de seguidores, após a convocação realizada na última segunda-feira (18). Juntos, eles somam 419,6 milhões.

Mais seguidores

Depois de Neymar, o jogador da seleção brasileira com mais seguidores é Raphinha, do Barcelona, com 19,4 milhões, seguido de Endrick, com 17,6 milhões.

O levantamento é do Radar Canarinho, plataforma de inteligência digital criada pela consultoria Nexus.

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