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Basquete Cearense encerra parceria com o Fortaleza, após seis anos

O Basquete Cearense disputou todas as temporadas do NBB desde 2012/2013

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:15)
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Legenda: O Basquete Cearense retomará a identidade original, com a saída do Fortaleza
Foto: Carlos Roosewelt / Basquete Cearense

O Basquete Cearense retomará sua identidade original a partir deste mês, após desfazer parceria com o Fortaleza Esporte Clube. Criada em 2012 pela Associação Basquete Cearense, a equipe disputa o Novo Basquete Brasil (NBB), liga nacional de basquete, desde a temporada 2012/2013, e há seis anos mantinha parceria com o clube de futebol.

"Tenho profunda gratidão por tudo que construímos ao longo desses seis anos com o Fortaleza. Foi um período de muito aprendizado, cooperação e superação de desafios, no qual conseguimos fortalecer a nossa marca, levar orgulho e alegria aos torcedores", definiu o presidente do Basquete Cearense, Thális Braga.

"O Fortaleza deseja muito êxito ao Carcará e à nova iniciativa que vem pela frente. Para o Tricolor, ser apoiador de um projeto enriquecedor como esse foi uma grande honra. Um trabalho desenvolvido por muitas mãos, que representou o estado por todo o Brasil", comentou o presidente do Fortaleza, Rolim Machado.

Com o retorno à sua identidade original, o Basquete Cearense inicia um novo capítulo em sua trajetória. De acordo com nota oficial sobre o fim da parceria, o clube informará em breve novidades sobre o planejamento para a próxima temporada, via canais oficiais do Carcará.

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