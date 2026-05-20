Fortaleza recorre de punição de Carpini enquanto Pierre pode virar desfalque

O Fortaleza recorreu da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que puniu o técnico Thiago Carpini com dois jogos de suspensão. O clube solicitou o cancelamento da ação nesta quarta-feira (20). O técnico, no entanto, pode sofrer nova punição após nova infração no duelo contra o Avaí, novamente pela Série B. Além dele, Pierre também será julgado.

Carpini seguirá normalmente à beira do campo nas partidas válidas pela Copa do Nordeste e pela Copa do Brasil já que as punições devem ser cumpridas na Segundona. O técnico foi punido no artigo art. 171 do CBJD, que determina que a suspensão será cumprida na mesma competição em que se verificou a infração.

NOVO JULGAMENTO

Caso o clube tenha sucesso na solicitação, Carpini entrará em campo para liderar o Fortaleza na partida contra o Londrina, pela Série B. No entanto, poderá sofrer nova punição ainda pelos eventos na partida contra o Avaí.

Haverá um novo julgamento nesta quinta-feira (21). Além dele, Pierre. De acordo com a súmula, os dois ofenderam a arbitragem. E o jogador teria ainda quebrado um artefato da Ressacada. Caso sejam punidos, o Leão do Pici poderá ficar mais tempo sem treinador e também ter o desfalque do atleta. O jogador pode pegar de 30 a 120 dias de suspensão.

ENTENDA

O profissional foi punido com dois jogos de suspensão após ser expulso no duelo contra o Cuiabá, pela Série B. Um já foi cumprido. Carpini já cumpriu uma partida de suspensão na partida contra o Juventude. Assim, precisa cumprir mais uma na Série B.

No Clássico-Rei do último domingo, também pela Série B, o treinador cumpriu suspensão pelo vermelho recebido no duelo contra o Avaí. Em seguida, será a suspensão aplicada pelo STJD. Isso ocorrerá no duelo contra o Londrina caso o tribunal não aceite o pedido do clube.

Carpini foi julgado após troca de empurrões com o treinador do Cuiabá, Eduardo Barros. O treinador do Dourado também foi julgado e teve a punição mantida. Os técnicos precisaram ser contidos. O momento foi registrado pem súmula pelo árbitro André Luiz Schettino. O duelo entre as equipes ocorreu no último dia 31 de março, na Arena Castelão.

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (20), quando enfrenta o Sport pelas quartas de final da Copa do Nordeste. As equipes se enfrentam no jogo de ida na Arena Castelão, a partir das 21h30 (de Brasília).