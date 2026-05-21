Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta (21)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 21 de maio de 2026
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:16)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (21) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (21)
CAMPEONATO SAUDITA
- 15h | Al Nassr x Damac | Canal GOAT, Sportv, Band, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
- 15h | Al Fayha x Al Hilal | Canal GOAT
- 15h | Al Ittihad x Al Qadsiah | Canal GOAT
- 15h | Al Hazem x Al Taawoun | Canal GOAT
- 15h | Neom x Al Ettifaq | Canal GOAT
CAMPEONATO BELGA
- 15h30 | Anderlecht x St. Truiden | DAZN
- 15h30 | Mechelen x Club Brugge | DAZN
CAMPEONATO PAULISTA FEMININO
- 18h | Ferroviária (F) x Palmeiras (F) | Sportv
- 19h15 | Corinthians (F) x Santos (F) | Record News, HBO Max e CazéTV
- 21h | São Paulo (F) x RB Bragantino (F) | Sportv
COPA LIBERTADORES
- 19h | Deportivo La Guaira x Independiente Rivadavia | ESPN 4 e Disney+
- 21h30 | Peñarol x Corinthians | ESPN e Disney+
- 21h30 | Universidad Católica x Barcelona de Guayaquil | Paramount+
COPA SUL-AMERICANA
- 19h | Atlético-MG x Cienciano | ESPN e Disney+
- 19h | Academia Puerto Cabello x Juventud-URU | ESPN 3 e Disney+
- 21h | Racing x Caracas | Paramount+
- 21h30 | Blooming x Carabobo | Paramount+
- 23h | Macará x Alianza Atlético | ESPN 4 e Disney+
