Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta (21)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 21 de maio de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:16)
Jogada
Legenda: O meia Gustavo Scarpa é um dos destaques do elenco do Atlético-MG
Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (21) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (21)

CAMPEONATO SAUDITA

  • 15h | Al Nassr x Damac | Canal GOAT, Sportv, Band, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
  • 15h | Al Fayha x Al Hilal | Canal GOAT
  • 15h | Al Ittihad x Al Qadsiah | Canal GOAT
  • 15h | Al Hazem x Al Taawoun | Canal GOAT
  • 15h | Neom x Al Ettifaq | Canal GOAT

CAMPEONATO BELGA

  • 15h30 | Anderlecht x St. Truiden | DAZN
  • 15h30 | Mechelen x Club Brugge | DAZN

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

  • 18h | Ferroviária (F) x Palmeiras (F) | Sportv
  • 19h15 | Corinthians (F) x Santos (F) | Record News, HBO Max e CazéTV
  • 21h | São Paulo (F) x RB Bragantino (F) | Sportv

COPA LIBERTADORES

  • 19h | Deportivo La Guaira x Independiente Rivadavia | ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 | Peñarol x Corinthians | ESPN e Disney+
  • 21h30 | Universidad Católica x Barcelona de Guayaquil | Paramount+

COPA SUL-AMERICANA

  • 19h | Atlético-MG x Cienciano | ESPN e Disney+
  • 19h | Academia Puerto Cabello x Juventud-URU | ESPN 3 e Disney+
  • 21h | Racing x Caracas | Paramount+
  • 21h30 | Blooming x Carabobo | Paramount+
  • 23h | Macará x Alianza Atlético | ESPN 4 e Disney+
Assuntos Relacionados
Penãrol e Corinthians

Jogada

Peñarol x Corinthians na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta quinta-feira, 21 de maio

Liuê Góis Há 23 minutos
Luiz Fernando em ação pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza tem quatro dúvidas para jogo contra o Londrina

Os times se enfrentam no próximo sábado (23), na Série B

Alexandre Mota Há 35 minutos
Gustavo Scarpa em ação pelo Atlético-MG

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta (21)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 21 de maio de 2026

Alexandre Mota Há 1 hora
O leão Igor virou símbolo do título cearense do Fortaleza em 1983

Jogada

Baú do Jogada #3 - O dia em que o Leão entrou em campo com um leão

Na final do Cearense de 1983, o Fortaleza entrou no campo do Castelão com um leão. Quatro décadas depois, achamos o tutor do animal

Rafael Luis Azevedo Há 1 hora
vvv

Jogada

Carpini lamenta derrota do Fortaleza e cita preocupação com questão física

Equipe foi derrotada por 2 a 1 pelo Sport na semifinal da Copa do Nordeste

Crisneive Silveira 20 de Maio de 2026
Seleção Brasileira Feminina

Jogada

Brasil x EUA: amistoso no Castelão já tem 13 mil torcedores confirmados

O anel superior do Castelão deverá ser liberado caso alcance a marca de 18 mil ingressos vendidos

Brenno Rebouças 20 de Maio de 2026