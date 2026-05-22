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México x Gana: duas seleções da Copa do Mundo 2026 jogam nesta sexta (22); horário e onde assistir

Time mexicano foi o primeiro a concentrar jogadores para a Copa do Mundo 2026

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 10:41)
Jogada
Legenda: Seleção mexicana em jogo contra a Bélgica
Foto: Reprodução/México

Já é Copa do Mundo? Nada disso, mas nesta sexta-feira (22), às 23h, duas seleções dentre as 48 classificadas para o torneio entram em campo. O México, um dos anfitriões da competição ao lado de Estados Unidos e Canadá, enfrenta Gana, no Estádio Cuauhtémoc, no México.

O time do técnico Javier Aguirre foi o primeiro a se concentrar dentre todas as 48 seleções, tendo iniciado a preparação em 6 de maio com jogadores que jogam no México, grande parte dos atletas que comporão a lista de 26 nomes.

O amistoso de hoje não compõe a data Fifa, portanto o time mexicano não terá em campo atletas que jogam em outros continentes como Johan Vásquez, Santiago Giménez e Raúl Jiménez, que só se apresentam na próxima semana.

A seleção de Gana, do técnico experiente Carlos Queiroz, não terá a base da equipe que irá para a Copa, montando um time alternativo com jogadores sub-23 e atletas de ligas ganesas. A convocação oficial de Gana só será revelada

 
Escalação do México contra Gana

  • Goleiro: Raúl "Tala" Rangel
  • Defensores: Jorge Sánchez, Israel Reyes, Luis Rey e Jesús Gallardo
  • Meio-campistas: Edson Álvarez, Gilberto Mora e Luis Chávez
  • Atacantes: Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez e Armando González
  • Técnico: Javier Aguirre

Escalação de Gana contra o México

  • Goleiro: Frederick Asare
  • Defensores: Augustine Randolf, Razak Simpson, Samuel Asamoah e Isaac Afful
  • Meio-campistas: Emmanuel Keyekeh, David Abagna e Abdul Aziz Issah
  • Atacantes: Zubairu Ibrahim, Jerry Afriyie e Isaac Mensah
  • Técnico: Carlos Queiroz

Horário e Local de México x Gana

  • Data: Sexta-feira, 22 de maio de 2026.Horário: 23h00 (horário de Brasília) / 20h00 (horário local do México).
  • Estádio: Estadio Cuauhtémoc, em Puebla, México.

Onde Assistir México x Gana

  • A transmissão ao vivo na TV fechada será feita pela ESPN [ESPN (BR)], e a exibição por streaming será pelo Disney+.
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