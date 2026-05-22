México x Gana: duas seleções da Copa do Mundo 2026 jogam nesta sexta (22); horário e onde assistir
Time mexicano foi o primeiro a concentrar jogadores para a Copa do Mundo 2026
Já é Copa do Mundo? Nada disso, mas nesta sexta-feira (22), às 23h, duas seleções dentre as 48 classificadas para o torneio entram em campo. O México, um dos anfitriões da competição ao lado de Estados Unidos e Canadá, enfrenta Gana, no Estádio Cuauhtémoc, no México.
O time do técnico Javier Aguirre foi o primeiro a se concentrar dentre todas as 48 seleções, tendo iniciado a preparação em 6 de maio com jogadores que jogam no México, grande parte dos atletas que comporão a lista de 26 nomes.
O amistoso de hoje não compõe a data Fifa, portanto o time mexicano não terá em campo atletas que jogam em outros continentes como Johan Vásquez, Santiago Giménez e Raúl Jiménez, que só se apresentam na próxima semana.
A seleção de Gana, do técnico experiente Carlos Queiroz, não terá a base da equipe que irá para a Copa, montando um time alternativo com jogadores sub-23 e atletas de ligas ganesas. A convocação oficial de Gana só será revelada
Escalação do México contra Gana
- Goleiro: Raúl "Tala" Rangel
- Defensores: Jorge Sánchez, Israel Reyes, Luis Rey e Jesús Gallardo
- Meio-campistas: Edson Álvarez, Gilberto Mora e Luis Chávez
- Atacantes: Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez e Armando González
- Técnico: Javier Aguirre
Escalação de Gana contra o México
- Goleiro: Frederick Asare
- Defensores: Augustine Randolf, Razak Simpson, Samuel Asamoah e Isaac Afful
- Meio-campistas: Emmanuel Keyekeh, David Abagna e Abdul Aziz Issah
- Atacantes: Zubairu Ibrahim, Jerry Afriyie e Isaac Mensah
- Técnico: Carlos Queiroz
Horário e Local de México x Gana
- Data: Sexta-feira, 22 de maio de 2026.Horário: 23h00 (horário de Brasília) / 20h00 (horário local do México).
- Estádio: Estadio Cuauhtémoc, em Puebla, México.
Onde Assistir México x Gana
- A transmissão ao vivo na TV fechada será feita pela ESPN [ESPN (BR)], e a exibição por streaming será pelo Disney+.