Brasil define preparação para a Copa do Mundo com amistoso e ausência de finalistas da Champions

Com a lista de 26 jogadores definida, a Seleção Brasileira se apresenta no próximo dia 27 de maio, uma quarta-feira, para iniciar a preparação com foco na Copa do Mundo. O Brasil estreia no dia 13 de junho, diante do Marrocos. O grupo de jogadores, no entanto, não estará completo nesta primeira fase.

Atletas e comissão técnica de Carlo Ancelotti ficarão em Teresópolis do dia 27 ao dia 30 de maio. A equipe enfrenta o Panamá no dia 31, no Maracanã, a partir das 18h30 (de Brasília), em última atividade no país antes de embarcar para os Estados Unidos.

Marquinhos (PSG), Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães (Arsenal) ficarão de fora deste momento inicial para poderem disputar a final da Champions League, marcada para o dia 30 deste mês, na Puskas Arena, na Hungria. O grupo vai se juntar ao restante da delegação somente nos Estados Unidos.

Os atletas convocados vão se apresentar na manhã de quarta-feira. A primeira etapa será de avaliação médica. O treinamento será somente pela tarde.

VEJA CRONOGRAMA



Quarta-feira (27)

Apresentação dos atletas

Avaliações médicas

17h - Treino

Quinta-feira (28)

Avaliações médicas

13h - Entrevista coletiva

15:30 - Treino

Sexta-feira (29)

Avaliações médicas

09h - Entrevista coletiva

11h - Treino

Sábado (30)

09h - Entrevista coletiva

11h - Treino

Ida para o Rio de Janeiro

Domingo (31)

18:30 - Brasil x Panamá - Maracanã