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Brasil define preparação para a Copa do Mundo com amistoso e ausência de finalistas da Champions

Seleção estreia no Mundial diante do Marrocos, dia 13 de junho

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Marquinhos, atleta do PSG.
Foto: Victor Velter/Shutterstock

Com a lista de 26 jogadores definida, a Seleção Brasileira se apresenta no próximo dia 27 de maio, uma quarta-feira, para iniciar a preparação com foco na Copa do Mundo. O Brasil estreia no dia 13 de junho, diante do Marrocos. O grupo de jogadores, no entanto, não estará completo nesta primeira fase.

Atletas e comissão técnica de Carlo Ancelotti ficarão em Teresópolis do dia 27 ao dia 30 de maio. A equipe enfrenta o Panamá no dia 31, no Maracanã, a partir das 18h30 (de Brasília), em última atividade no país antes de embarcar para os Estados Unidos. 

Marquinhos (PSG), Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães (Arsenal) ficarão de fora deste momento inicial para poderem disputar a final da Champions League, marcada para o dia 30 deste mês, na Puskas Arena, na Hungria. O grupo vai se juntar ao restante da delegação somente nos Estados Unidos. 

Os atletas convocados vão se apresentar na manhã de quarta-feira. A primeira etapa será de avaliação médica. O treinamento será somente pela tarde. 

VEJA CRONOGRAMA


Quarta-feira (27)

  • Apresentação dos atletas
  • Avaliações médicas
  • 17h - Treino

Quinta-feira (28)

  • Avaliações médicas
  • 13h - Entrevista coletiva
  • 15:30 - Treino

Sexta-feira (29)

  • Avaliações médicas
  • 09h - Entrevista coletiva
  • 11h - Treino

Sábado (30)

  • 09h - Entrevista coletiva
  • 11h - Treino
  • Ida para o Rio de Janeiro

Domingo (31)

  • 18:30 - Brasil x Panamá - Maracanã

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