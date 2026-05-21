Brasil define preparação para a Copa do Mundo com amistoso e ausência de finalistas da Champions
Seleção estreia no Mundial diante do Marrocos, dia 13 de junho
Com a lista de 26 jogadores definida, a Seleção Brasileira se apresenta no próximo dia 27 de maio, uma quarta-feira, para iniciar a preparação com foco na Copa do Mundo. O Brasil estreia no dia 13 de junho, diante do Marrocos. O grupo de jogadores, no entanto, não estará completo nesta primeira fase.
Atletas e comissão técnica de Carlo Ancelotti ficarão em Teresópolis do dia 27 ao dia 30 de maio. A equipe enfrenta o Panamá no dia 31, no Maracanã, a partir das 18h30 (de Brasília), em última atividade no país antes de embarcar para os Estados Unidos.
Marquinhos (PSG), Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães (Arsenal) ficarão de fora deste momento inicial para poderem disputar a final da Champions League, marcada para o dia 30 deste mês, na Puskas Arena, na Hungria. O grupo vai se juntar ao restante da delegação somente nos Estados Unidos.
Os atletas convocados vão se apresentar na manhã de quarta-feira. A primeira etapa será de avaliação médica. O treinamento será somente pela tarde.
VEJA CRONOGRAMA
Quarta-feira (27)
- Apresentação dos atletas
- Avaliações médicas
- 17h - Treino
Quinta-feira (28)
- Avaliações médicas
- 13h - Entrevista coletiva
- 15:30 - Treino
Sexta-feira (29)
- Avaliações médicas
- 09h - Entrevista coletiva
- 11h - Treino
Sábado (30)
- 09h - Entrevista coletiva
- 11h - Treino
- Ida para o Rio de Janeiro
Domingo (31)
- 18:30 - Brasil x Panamá - Maracanã
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