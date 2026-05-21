'Partida bem difícil': Júlio César analisa duelo do Ceará contra o Novorizontino pela Série B

Nos preparativos antes de encarar o Novorizontino, o zagueiro Júlio César concedeu entrevista coletiva, nesta quarta-feira (20), para falar sobre o próximo compromisso pela Série B. O atleta vê qualidades do lado paulista e destaca a dificuldade do confronto.

“Ah, eu creio que vai ser uma partida bem difícil. O Novorizontino nos últimos anos tem dado bastante trabalho. Quase subiu, se eu não me engano, em dois anos seguidos. É uma partida bem dura, jogar lá é bem difícil. O trabalho do Enderson é um trabalho muito bom, chegou até na final do Paulista nesse ano, não foi à toa”, disse o atleta

Júlio tratou com tranquilidade o fato de poder atuar em diferentes posições. O atleta já esteve em três funções diferentes no esquema tático de Mozart, se destacando em todas as vezes que foi acionado.

“Eu me sinto à vontade fazendo as três posições. Eu creio que hoje no futebol mundial, um atleta que faz mais de uma função ajuda o treinador, ajuda o clube, que está sempre em primeiro lugar. Eu creio que eu não tenho problema nenhum. O professor mesmo já chegou em mim, a gente já conversou sobre isso. Ano passado eu fiz a lateral, esse ano estou tendo mais sequência de volante, então assim, eu estou bem tranquilo. Estou preocupado em poder ajudar o Ceará a conquistar os objetivos”, afirmou o jogador

A vitória no Clássico-Rei trouxe novo ânimo ao Ceará, que será testado diante do Tigre. O objetivo do clube na temporada também foi destacado pelo defensor, que falou em conquistar o título da Série B, feito ainda não atingiu em sua história alvinegra.

“Claro que é uma vitória que gera confiança pra gente e dá um ânimo, faz com que a gente consiga encostar no G6 e não ficar tão distante também do G2, que é o principal objetivo nosso da temporada: o título da Série B. É claro que a gente busca sempre estar próximo ali porque a Série B é um campeonato de resistência, então a gente tem que estar sempre se mantendo entre os seis colocados, entre os dois primeiros também e, se possível, chegar lá na frente brigando por título”, destacou Júlio César

Novorizontino e Ceará se enfrentam neste sábado (23), às 16h, pela 10ª rodada da Série B. A partida acontece no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).