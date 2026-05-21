Ônibus com torcedores do Sport é apedrejado após jogo contra o Fortaleza; veja imagens

Um ônibus com torcedores do Sport foi alvo de emboscada após o duelo do time contra o Fortaleza. O veículo foi apedrejado e houve feridos. As equipes se enfrentaram nesta quarta-feira, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Nordeste, na Arena Castelão. O clube pernambucano vai acionar órgãos públicos de segurança e a CBF para pedir providências. A informação é do ge.

Cerca de 20 pessoas da Torcida Sport Chopp estavam no transporte, que foi escoltado por batedores da Polícia Militar cearense no início da viagem.

Ainda de acordo com outros relatos citados na reportagem, cerca de oito carros, além de três motos, aguardavam o grupo no acostamento da rodovia. Quando o ônibus passou, iniciaram a perseguição.

"Fomos surpreendidos com muitas bombas, pedras, zoadas de tiros... Não sei se os tiros foram pra intimidar, se foram em direção a o ônibus... Tinham cerca de oito carros nessa emboscada, num acostamento, parados na via, e dois carros fazendo a perseguição do ônibus", afirmou em entrevista ao ge.

"Como estávamos em um micro-ônibus pequeno, a gente conseguiu correr mais do que se a gente tivesse um ônibus grande. Então, isso também facilitou para que a gente conseguisse fazer a fuga", completou.

As pessoas atingidas tiveram apenas ferimentos superficiais. Assim, o grupo continuou a viagem para Recife. O grupo não registrou boletim de ocorrência e aguarda um direcionamento do setor jurídico do clube.

VEJA NOTA DO SPORT:

"O Sport Club do Recife repudia veementemente ataques sofridos pelos ônibus da torcida do Sport, quando voltaram do jogo contra a equipe do Fortaleza, válido pela semifinal da Copa do Nordeste, ocorrido na noite da última quarta-feira (20), na capital cearense.

O Clube reitera que irá tomar as devidas providências com o intuito de proteger todos os rubro-negros que acompanham o Sport por todo o Brasil. À princípio, o Sport irá acionar a Secretaria de Defesa Social do Ceará, onde o fato ocorreu, além de solicitar providências também por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para que fatos como esses, que mancham a história do nosso futebol, não voltem a acontecer."

VEJA NOTA DA PM:

"A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que não houve registro de acionamento da Corporação por meio do telefone 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), relacionado à ocorrência."

IMAGENS:

Legenda: Torcedores deixavam a capital cearense após jogo da Copa do Nordeste. Foto: Divulgação

Legenda: Sport vai acionar CBF e órgãos públicos. Foto: Divulgação

Legenda: Ônibus com torcedores do Sport foi apedrejado. Foto: Divulgação