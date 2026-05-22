Ibrahimovic anuncia luta de boxe contra ex-campeão mundial dos pesados Tyson Fury

Por essa certamente você não esperava. O ex-atacante Zlatan Ibrahimovic anunciou uma luta de boxe contra o ex-campeão mundial dos pesos pesados Tyson Fury no dia 1º de agosto, em Dublin, na Irlanda.

O ex-centroavante sueco se aposentou dos gramados em 2023, depois de brilhar em anos de carreira de futebol em clubes como Paris Saint-Germain, Milan, Juventus, Inter de Milão, Barcelona, Manchester United e Ajax.

Legenda: Ibra disputou 988 jogos oficiais e marcou 573 gols Foto: Marco BERTORELLO / AFP

Ao longo da carreira, Ibra sempre demonstrou afinidade com esportes de luta, principalmente o taekwondo, quando comemorava gols executando golpes de artes marciais no gramado.

Já o adversário, Fury, é um dos principais pugilistas da última década, com o cartel de impressionantes 35 vitórias em 38 lutas disputadas.