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Enderson Moreira aponta Ceará como 'candidato ao acesso' antes de duelo pela Série B

Treinador do Novorizontino destacou força do Alvinegro para confronto deste sábado (23)

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 10:54)
Jogada
Legenda: Enderson Moreira, ex-Ceará e Fortaleza, passando orientações durante treino do Tigre
Foto: Juan Rodrigues/Novorizontino

Novorizontino e Ceará se enfrentam neste sábado (23), às 16h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes da partida, o técnico Enderson Moreira avaliou o adversário e classificou o Vozão como um dos favoritos na disputa pelo acesso.

“Nós temos um jogo dificílimo contra o Ceará. É um dos candidatos ao acesso. É um confronto direto, e a gente precisa muito do nosso torcedor principalmente para nos apoiar e incentivar”, afirmou o treinador.

As duas equipes possuem a mesma pontuação na tabela, com 13 pontos conquistados. O clube paulista aparece na sétima colocação, duas posições acima do Alvinegro, por conta do saldo de gols. O confronto é tratado pelo Tigre como direto na briga pelas primeiras posições da tabela.

Além da análise sobre o adversário, Enderson também comentou sobre o estilo de jogo adotado pelo seu time. Segundo o comandante, o Tigre deve manter uma postura agressiva atuando dentro de casa.

“Nós somos uma equipe que enfrenta. Nós não temos medo, receio. Não somos uma equipe que joga por uma bola, por uma transição apenas. A gente marca mais em cima, a gente pressiona”, declarou.

O Aurinegro chega embalado pelos resultados recentes como mandante. Nos últimos dois jogos em casa no Brasileiro, a equipe venceu Athletic e Botafogo-SP. Ao todo, o Tigre soma sete pontos em quatro partidas disputadas em seus domínios, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

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