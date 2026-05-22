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Ídolo do Ceará, João Marcos analisa fase de Vina: 'Precisa se reinventar que nem Ciel'

Ex-volante do Alvingro participou do Jogada 1º tempo desta sexta-feira

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 14:03)
Jogada

Ex-volante do Ceará, João Marcos falou sobre o momento do meia-atacante Vina em entrevista realizada nesta sexta-feira (22), no Jogada 1º Tempo, da TV Diário. Para ele, o jogador do Alvinegro precisa se reinventar para justificar a posição de titular na equipe.

 

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