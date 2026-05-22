Ceará renova contrato de Pedro Gilmar até 2028; zagueiro celebra

O Ceará ampliou o vínculo com Pedro Gilmar. O zagueiro de 20 anos tinha contrato até o início de 2027 e foi ampliado até 31 de dezembro de 2028. Atleta formado no Alvinegro se profissionalizou nesta temporada e tem se destacado sob o comando do técnico Mozart. São 11 partidas e um gol.

“Hoje, viver a renovação do meu contrato profissional representa muito mais do que uma assinatura. Representa a confirmação de anos de luta, dedicação e amor por esse clube, que se tornou minha casa”, afirmou o atleta ao site oficial do clube.

O atleta marcou o primeiro gol com a camisa alvinegra aos seis minutos de jogo, contra o Ferroviário, pelo Campeonato Cearense. O zagueiro chegou ao Ceará com 13 anos e também passou pelas categorias sub-17 e sub-20 do Palmeiras até retornar.

São quatro títulos com camisa do clube: Copa do Nordeste Sub-20 e Campeonato Cearense (Sub20, sub17 e sub13). O Alvinegro volta a campo neste sábado (23), quando enfrenta o Novorizontino fora de casa. A partida terá início às 16h (de Brasília).