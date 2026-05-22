Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará renova contrato de Pedro Gilmar até 2028; zagueiro celebra

Atleta de 20 anos tem se destacado sob comando de Mozart

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 20:06)
Jogada
Legenda: Pedro Gilmar marcou o primeiro gol do Vozão no jogo
Foto: KID JUNIOR / SVM

O Ceará ampliou o vínculo com Pedro Gilmar. O zagueiro de 20 anos tinha contrato até o início de 2027 e foi ampliado até 31 de dezembro de 2028. Atleta formado no Alvinegro se profissionalizou nesta temporada e tem se destacado sob o comando do técnico Mozart. São 11 partidas e um gol.

“Hoje, viver a renovação do meu contrato profissional representa muito mais do que uma assinatura. Representa a confirmação de anos de luta, dedicação e amor por esse clube, que se tornou minha casa”, afirmou o atleta ao site oficial do clube. 

O atleta marcou o primeiro gol com a camisa alvinegra aos seis minutos de jogo, contra o Ferroviário, pelo Campeonato Cearense. O zagueiro chegou ao Ceará com 13 anos e também passou pelas categorias sub-17 e sub-20 do Palmeiras até retornar. 

São quatro títulos com camisa do clube: Copa do Nordeste Sub-20 e Campeonato Cearense (Sub20, sub17 e sub13). O Alvinegro volta a campo neste sábado (23), quando enfrenta o Novorizontino fora de casa. A partida terá início às 16h (de Brasília).

Veja também

teaser image
Jogada

'Partida bem difícil': Júlio César analisa duelo do Ceará contra o Novorizontino pela Série B

teaser image
Jogada

Vina completa 200 jogos pelo Ceará, é homenageado e recebe confiança do presidente

Assuntos Relacionados

Jogada

Ceará renova contrato de Pedro Gilmar até 2028; zagueiro celebra

Atleta de 20 anos tem se destacado sob comando de Mozart

Crisneive Silveira Há 28 minutos
video

Jogada

Escalação do Ceará contra o Novorizontino: Mozart deve mudar o time titular

Assista ao novo vídeo do Jogada do Vozao

Daniel Farias 22 de Maio de 2026

Jogada

Brasil x EUA: público antecipado chega a 22 mil e meta da organização é chegar aos 40 mil

Evento será realizado no dia 9 de junho, terça-feira, no Castelão.

Brenno Rebouças 22 de Maio de 2026
Galvão Bueno narrou diferentes Copas do Mundo e agora se prepara para sua despedida da TV Globo

Jogada

Galvão Bueno é internado para cirurgia; veja atualização do estado de saúde do narrador

Profissional estará na cobertura da Copa do Mundo de 2026

Redação 22 de Maio de 2026
Thiago Carpini fora de uma partida na Série B pela terceira vez

Jogada

Efeito suspensivo é indeferido e Carpini não comanda o Fortaleza contra o Londrina

O auxiliar Estephano Djian é quem deve ficar na borda do gramado mais uma vez

Brenno Rebouças 22 de Maio de 2026
vvvv

Jogada

Ídolo do Ceará, João Marcos analisa fase de Vina: 'Precisa se reinventar que nem Ciel'

Ex-volante do Alvingro participou do Jogada 1º tempo desta sexta-feira

Redação 22 de Maio de 2026