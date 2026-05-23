8ª rodada da Série D: Ferroviário e Iguatu querem classificação antecipada

O fim de semana será movimentado para os cinco clubes cearenses na Série D do Campeonato Brasileiro. Em situação mais confortável, Ferroviário e Iguatu podem garantir classificação antecipada e até a liderança de seus grupos antes mesmo do encerramento da primeira fase.

A 8ª rodada terá o confronto cearense entre Atlético e Tirol, além do Ferroviário recebendo o Altos. Pelo Grupo A6, Iguatu e Maracanã atuam fora de casa contra IAPE e Parnahyba, respectivamente.

Confira os jogos:

IAPE x Iguatu, sábado (23), às 15h30 — Estádio Nhozinho Santos

O Azulão precisa de apenas dois pontos nos três últimos jogos para confirmar a classificação à próxima fase. No entanto, o objetivo da equipe é assegurar a liderança do grupo para ter a vantagem de decidir em casa no mata-mata.

A primeira colocação pode ser garantida já nesta rodada. Para isso, o Iguatu precisa vencer o IAPE, além de torcer por um empate entre Parnahyba e Maracanã e um tropeço do Moto Club diante do Sampaio Corrêa.

Ferroviário x Altos, sábado (23), às 17h — Estádio Presidente Vargas

Líder do Grupo A7 com 14 pontos, o Tubarão da Barra precisa de uma vitória para garantir vaga antecipada na próxima fase. Em caso de triunfo, o Tubarão da Barra não dependerá de nenhum outro resultado para confirmar a classificação.

Depois disso, o foco passa a ser a manutenção da liderança da chave. A equipe não perde há três partidas, com duas vitórias e um empate no período.

Parnahyba x Maracanã, domingo (24), às 16h — Estádio Pedro Alelaf

Ainda sem vaga assegurada matematicamente na próxima fase, o Maracanã tenta um triunfo fora de casa para não se aproximar da zona de eliminação.

A equipe vem de três empates consecutivos na competição e ainda busca a primeira vitória como visitante na Série D.

Atlético Cearense x Tirol, domingo (24), às 16h — Estádio Presidente Vargas

Frente a frente, a dupla cearense aparece fora da zona de classificação do Grupo A7. O Atlético Cearense ocupa a quinta colocação, com sete pontos, enquanto o Tirol é o sexto, com seis.

Quem vencer ganha sobrevida na luta pela classificação ao mata-mata. Já uma derrota pode deixar a situação bastante complicada nas rodadas finais da competição.