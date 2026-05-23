Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (23)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 23 de maio de 2026

Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Legenda: São Paulo x Botafogo durante o Brasileiro de 2025
Foto: Vítor Silva/Botafogo

A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (23) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (23)

CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO – FINAL DOS PLAYOFFS)

  • 11h30 | Hull City x Middlesbrough | Xsports, ESPN 4 e Disney+

CHAMPIONS LEAGUE FEMININA

  • 13h | Barcelona (F) x OL Lyonnes (F) | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ITALIANO

  • 13h | Bologna x Inter de Milão | Disney+
  • 15h45 | Lazio x Pisa | Disney+

COPA DA ALEMANHA (FINAL)

  • 15h | Bayern de Munique x Stuttgart | Xsports, ESPN 4 e Disney+

MLS

  • 15h45 | St. Louis City x Austin | Apple TV
  • 17h30 | Minnesota United x Real Salt Lake | Apple TV
  • 20h30 | Charlotte x New England Revolution | Apple TV
  • 20h30 | DC United x Montréal | Apple TV
  • 20h30 | Cincinnati x Orlando City | Apple TV
  • 21h30 | Chicago Fire x Toronto | Apple TV
  • 21h30 | Nashville x New York City | Apple TV
  • 21h30 | Sporting Kansas City x New York Red Bulls | Apple TV
  • 22h30 | Colorado Rapids x Dallas | Apple TV
  • 22h30 | Portland Timbers x San Jose Earthquakes | Apple TV
  • 22h30 | San Diego x Vancouver Whitecaps | Apple TV
  • 23h30 | LA Galaxy x Houston Dynamo | Apple TV

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 16h | Valencia x Barcelona | Disney+
  • 16h | Real Madrid x Athletic Bilbao | Disney+
  • 16h | Celta de Vigo x Sevilla | Disney+
  • 16h | Espanyol x Real Sociedad | Disney+
  • 16h | Getafe x Osasuna | Disney+
  • 16h | Girona x Elche | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 16h | Mallorca x Real Oviedo | Disney+
  • 16h | Real Betis x Levante | Disney+
  • 16h | Deportivo Alavés x Rayo Vallecano | Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

  • 16h | Novorizontino x Ceará | Canal GOAT, RedeTV!, ESPN e Disney+
  • 18h30 | Fortaleza x Londrina | ESPN e Disney+
  • 20h30 | Juventude x Sport | ESPN e Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO

  • 17h | São Paulo x Botafogo | Globo, ge tv e Premiere
  • 17h | Vitória x Internacional | Premiere
  • 19h | Grêmio x Santos | Premiere
  • 19h | Mirassol x Fluminense | Premiere
  • 21h | Flamengo x Palmeiras | Sportv e Premiere
