Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (23)
Liuê Góis
A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (23) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (23)
CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO – FINAL DOS PLAYOFFS)
- 11h30 | Hull City x Middlesbrough | Xsports, ESPN 4 e Disney+
CHAMPIONS LEAGUE FEMININA
- 13h | Barcelona (F) x OL Lyonnes (F) | ESPN e Disney+
CAMPEONATO ITALIANO
- 13h | Bologna x Inter de Milão | Disney+
- 15h45 | Lazio x Pisa | Disney+
COPA DA ALEMANHA (FINAL)
- 15h | Bayern de Munique x Stuttgart | Xsports, ESPN 4 e Disney+
MLS
- 15h45 | St. Louis City x Austin | Apple TV
- 17h30 | Minnesota United x Real Salt Lake | Apple TV
- 20h30 | Charlotte x New England Revolution | Apple TV
- 20h30 | DC United x Montréal | Apple TV
- 20h30 | Cincinnati x Orlando City | Apple TV
- 21h30 | Chicago Fire x Toronto | Apple TV
- 21h30 | Nashville x New York City | Apple TV
- 21h30 | Sporting Kansas City x New York Red Bulls | Apple TV
- 22h30 | Colorado Rapids x Dallas | Apple TV
- 22h30 | Portland Timbers x San Jose Earthquakes | Apple TV
- 22h30 | San Diego x Vancouver Whitecaps | Apple TV
- 23h30 | LA Galaxy x Houston Dynamo | Apple TV
CAMPEONATO ESPANHOL
- 16h | Valencia x Barcelona | Disney+
- 16h | Real Madrid x Athletic Bilbao | Disney+
- 16h | Celta de Vigo x Sevilla | Disney+
- 16h | Espanyol x Real Sociedad | Disney+
- 16h | Getafe x Osasuna | Disney+
- 16h | Girona x Elche | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 16h | Mallorca x Real Oviedo | Disney+
- 16h | Real Betis x Levante | Disney+
- 16h | Deportivo Alavés x Rayo Vallecano | Disney+
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
- 16h | Novorizontino x Ceará | Canal GOAT, RedeTV!, ESPN e Disney+
- 18h30 | Fortaleza x Londrina | ESPN e Disney+
- 20h30 | Juventude x Sport | ESPN e Disney+
CAMPEONATO BRASILEIRO
- 17h | São Paulo x Botafogo | Globo, ge tv e Premiere
- 17h | Vitória x Internacional | Premiere
- 19h | Grêmio x Santos | Premiere
- 19h | Mirassol x Fluminense | Premiere
- 21h | Flamengo x Palmeiras | Sportv e Premiere
