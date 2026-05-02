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'Público da Série A caiu sem Ceará e Fortaleza', avalia narrador Antero Neto

Profissional cearense vai narrar a Copa do Mundo pelo Grupo Globo

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 17:41)
Jogada

O jornalista cearense Antero Neto, que vai narrar a Copa do Mundo de 2026, falou sobre o público nos jogos da Série A do Brasileiro sem Ceará e Fortaleza. As duas equipes caíram de divisão ano passado. O profissional avaliou a ausência das torcidas de Vovô e Leão na primeira divisão durante a participação do Jogada 2º Tempo desta sexta-feira (1). Confira.

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