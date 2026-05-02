Autor de dois gols, Vitinho destaca união do Fortaleza após vitória sobre o Goiás: 'Time está unido'

Vitinho foi novamente decisivo para o Fortaleza. O atacante falou sobre a importância do resultado levou o grupo à liderança da Série B. O camisa 11 deixou o banco de reservas para virar o marcador diante do Goiás. Com ele, a equipe chegou ao 2 a 1 no placar. O Leão ainda ampliou com Miritello, que também marcou duas vezes e selou a vitória do time cearense por 4 a 1 na Arena Castelão.

"Graças ao nosso torcedor que compareceu, foi uma grande festa. Também foi um jogo difícil. Mas acho que a gente soube sofrer de novo, aguentar a pressão. Quando o time está unido, quando o time acredita, a gente consegue fazer grandes coisas, e hoje não foi diferente", afirmou o atleta.

"Graças a Deus consegui fazer dois gols no começo (do segundo tempo). E parabéns ao Miritello, que também fez dois gols. Quero enfatizar que nosso grupo está muito unido e acho que a liderança também tem parte nisso. Esperamos continuar por aí até o fim do ano para seguir para a Série A, que é nosso grande plano", completou.

O Fortaleza volta a campo na quinta-feira (7), quando visita o Confiança. As equipes se enfrentam nas quartas de final da Copa do Nordeste. O duelo terá início às 19h30 (de Brasília).