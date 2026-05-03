Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (3)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 3 de maio de 2026
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (3) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, DOMINGO (3)
CAMPEONATO ITALIANO
- 7h30 | Bologna x Cagliari | Disney+
- 10h | Sassuolo x Milan | ESPN 2 e Disney+
- 13h | Juventus x Hellas Verona | Xsports e Disney+
- 15h45 | Inter de Milão x Parma | ESPN e Disney+
CAMPEONATO ESCOCÊS
- 8h | Hibernian x Celtic | Canal GOAT
CAMPEONATO INGLÊS FEMININO
- 8h | Manchester City (F) x Liverpool (F) | Canal GOAT, Xsports, ESPN e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 9h | Celta de Vigo x Elche | Disney+
- 11h15 | Getafe x Rayo Vallecano | Disney+
- 13h30 | Real Betis x Real Oviedo | ESPN e Disney+
- 16h | Espanyol x Real Madrid | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- 10h | Bournemouth x Crystal Palace | ESPN 4 e Disney+
- 11h30 | Manchester United x Liverpool | ESPN e Disney+
- 15h | Aston Villa x Tottenham | Disney+
CHAMPIONS LEAGUE FEMININA (SEMIFINAL)
- 11h30 | Barcelona (F) x Bayern de Munique (F) | ESPN 3 e Disney+
CAMPEONATO FRANCÊS
- 12h15 | Strasbourg x Toulouse | CazéTV
- 15h45 | Lyon x Rennes | CazéTV
CAMPEONATO ALEMÃO
- 10h30 | St. Pauli x Mainz | CazéTV e OneFootball
- 12h30 | Borussia Monchengladbach x Borussia Dortmund | Canal GOAT, SportyNet, RedeTV! e OneFootball
- 14h30 | Freiburg x Wolfsburg | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO SAUDITA
- 15h | Al Qadsiah x Al Nassr | Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
- 15h | Al Ahli x Al Okhdood | Canal GOAT
CAMPEONATO BRASILEIRO
- 16h | Flamengo x Vasco | Globo, ge tv e Premiere
- 16h | São Paulo x Bahia | Globo e Premiere
- 18h30 | Internacional x Fluminense | Sportv e Premiere
- 18h30 | Chapecoense x RB Bragantino | Premiere
- 20h30 | Mirassol x Corinthians | Record, CazéTV e Premiere
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
- 16h | São Bernardo x Ponte Preta | Globo, Sportv e Premiere
- 16h | Operário-PR x Londrina | Disney+
- 18h | Sport x Ceará | SportyNet, Xsports, ESPN e Disney+
- 18h30 | Atlético-GO x Juventude | Disney+
- 20h30 | América-MG x CRB | SportyNet, Xsports, ESPN 4 e Disney+
- 20h30 | Avaí x Novorizontino | Disney+
MLS
- 16h | New York City x DC United | Apple TV
- 18h30 | Austin x St. Louis City | Apple TV
CAMPEONATO MEXICANO (QUARTAS DE FINAL)
- 20h | América-MEX x Pumas | SportyNet
- 22h15 | Toluca x Pachuca | SportyNet
