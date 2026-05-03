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Sport x Ceará na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Leão e Vozão se enfrentam na Ilha do Retiro pela sétima rodada da Segundona

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Lucca, jogador do Ceará.
Foto: LC Moreira/SVM

Sport e Ceará se enfrentam neste domingo (3) na Série B do Brasileirão 2026, em partida válida pela sétima rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 18h, no estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE).

O Vovô busca voltar a vencer na competição, após dois empates seguidos, com Londrina e Sport. O time cearense vem empolgado após uma boa vitória na Copa do Nordeste, por 3 a 1 sobre o Maranhão, em resultado que deu a classificação ao Vovô ao mata-mata.

Já o Sport vem de vitória na Série B, já que venceu o Grêmio Novorizontino por 1 a 0 na sexta rodada da Segundona. No entanto, no meio de semana, a equipe rubro-negra foi derrotada pelo Fortaleza em partida válida pela Copa do Nordeste.

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COMO CHEGAM OS TIMES

O Ceará terá desfalques importantes para essa partida. O goleiro Richard, os zagueiros Luiz Otávio e Ronald Carvalho, e os atacantes Matheusinho e Wendel Silva estão no departamento médico. Já Vina será mais uma vez poupado por controle de carga.

O técnico Mozart disse na entrevista após o jogo contra o Maranhão que deve fazer mudanças na equipe titular, para preservar jogadores que estão desgastados e que correm o risco de sofrer lesões. Jogadores como Zanocelo e Alex Silva podem começar no banco.

Já do lado do Sport, o técnico Márcio Goiano deve voltar a escalar os titulares, depois de poupá-los na partida contra o Fortaleza, na Copa do Nordeste. Zé Marcos e Zé Roberto devem seguir como desfalques, no departamento médico.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sport: Thiago Couto, Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Gabriel, Zé Lucas e De Pena; Iury Castilho, Barletta e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Luizão, Eder e Sánchez; Júlio César, Dieguinho, Matheus Araújo; Melk, Pedro Henrique e Lucca. Técnico: Mozart.

SPORT X CEARÁ | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 7ª rodada da Série B do Brasileirão 2026
  • Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
  • Data: 03/05/2026 (domingo)
  • Horário: 18h (de Brasília)
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