Thiago Carpini explica virada do Fortaleza sobre o Goiás e destaca mudança no intervalo

Thiago Carpini celebrou a vitória do Fortaleza diante do Goiás. De virada, o Tricolor do Pici goleou o adversário por 4 a 1 diante da torcida em mais uma rodada da Série B. As equipes se enfrentaram neste sábado (2), na Arena Castelão. Resultado que deixou o Leão na liderança provisória da competição. Ele explica a estratégia decidida e explicada no intervalo para que o time revertesse o placar adverso do primeiro tempo, quando a equipe goiana vencia por 1 a 0.

"O intervalo foi um ajuste tático. O nosso primeiro tempo não foi bom por conta da disposição, da entrega, mas pela questão tática. O Goiás preencheu muito bem atrás da nossa linha de volantes, Pierre e Ryan. Com Gegê, Lucas Lima e o Cadu também fazendo esse papel de flutuar. (...) Foi um primeiro tempo para ajustar isso no jogo. A gente precisava ir para o intervalo. Não perdendo a partida, mas aconteceu", analisou o treinador.

"Acho que essa entrada de um homem a mais por dentro, trazendo o Pochettino para o lado como um falso atacante, com liberdade para flutuar e dar amplitude, facilitou nosso jogo. Estruturando da maneira mais simples possível o 4-4-2. Preenchemos mais o campo e aí acabou com esse jogo do Lucas Lima e do Gegê", completou.

"A iniciativa foi a mesma de todos os jogos. A gente mudou o sistema no intervalo. Independente de mudar o sistema, a entrega, a energia é sempre a mesma. De quem joga e de quem não joga. Nós temos um grupo muito forte e aguerrido. Nós precisávamos de uma vitória como essa. É importante. E uma vitória que acho que, cada vez mais, nos reconecta com nosso torcedor", finalizou o treinador.

O Tricolor do Pici volta a jogar na quinta-feira (7), quando encara o Confiança. As equipes se enfrentam nas quartas de final da Copa do Nordeste. O duelo terá início às 19h30 (de Brasília).