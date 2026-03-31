Carpini comenta confusão com técnico do Cuiabá e diz que faltou efetividade ao Fortaleza

O técnico do Fortaleza, Thiago Carpini comentou a confusão com o treinador do Cuiabá, Eduardo Barros, com ambos expusos após trocarem empurrões e a atuação do Leão. Segundo ele, faltou efetividade e maior volume ofensivo.

"Em relação a confusão não vou me alongar. Não é meu perfil, poucas vezes tive atrito. Quem veio na minha direção, de forma impetuosa, proferindo palavras desnecessárias foi o Eduardo (técnico do Cuiabá). Quem sai da área técnica, querendo arrumar confisão foi o Eduardo. Essas coisas não devem acontecer, é muito feio, mas acontece. Está tudo bem, respeito o Eduardo e está tudo certo".

Faltou efetividade

O treinador comentou a falta de efetividade do Fortaleza, com pouco volume ofensivo.

"Em relação ao jogo, que é o mais importante, faltou efetividade, de buscar um pouco mais de situações ofensivas. Tivemos com Mauricio, Prior, Luiz Fernando, Pochettino.. O Cuiabá travou o jogo, veio para não jogar, mas é olhar para nós, ver onde precisamos ajustar. Precisávamos estancar a questão defensiva, depois de como foi a estreia, precisavamos de imediato. Agora é trabalhar para melhorar aquilo que idenficamos na parte ofensiva. O jogo foi de controle do Fortaleza, com pouco voluma ofensivo".

Sobre o jogo com o Juventude, no sábado, no Castelão, o treinador disse que o clube precisa fazer o dever de casa.

"È fazer valer o mando dentro de casa, tentar fazer um bom jogo. Todo ponto é bem vindo. Se ganhassemos o Fortaleza não voltaria para a Série A, e com o empate não vai permanecer, é um processo, não acaba hoje, para se ter esses nervos à flor da pele pelo acesso.Se definirá só no dia 15 de novembro. Não é como começa, é como termina".