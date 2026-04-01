Ex-Fortaleza, Natália marca gol mais rápido do futebol feminino no Brasil

A atacante cearense Natália entrou para a história ao marcar o gol mais rápido do futebol feminino no Brasil. O feito coloca a atleta, que já teve passagem pelo Fortaleza, em destaque nacional.

Agora defendendo o Atlético Piauiense, a jogadora precisou de apenas oito segundos para balançar as redes do Ação, no último fim de semana, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro A2.

Conhecida também como Natalinha, a atleta é natural da tribo Tapeba, em Caucaia, e tem uma trajetória marcante no futebol cearense. Ela é a maior artilheira da história do Fortaleza, com mais de 60 gols em cerca de 100 jogos disputados.