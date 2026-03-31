Diário do Nordeste

Itália fica fora da Copa do Mundo pela 3ª vez seguida; veja as últimas 4 classificadas da Europa

Tetracampeã fica fora da Copa após perder nos pênaltis para a Bósnia

Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 19:01)
Jogada
Legenda: A Bósnia eliminou a Itália nos pênaltis jogando em casa, em Zenica
A Itália está está fora pela 3ª vez seguida da Copa do Mundo. A tetracampeã foi eliminada da sua chave na repescagem europeia ao perder para a Bósnia nos pênaltis em jogo único em Zenica. Além da Bósnia, a terça-feira (31) reservou classificações de Turquia, Tchéquia e Suécia, que garantiram vaga ao vencerem suas chaves na repescagem do continente. 

Bósnia 1x1 Itália (4x2 nos pênaltis)

A tetracampeã voltou a Copa do Mundo após 16 anos com muito drama fora de casa. A Itália empatou em 1x1 no tempo normal e na prorrogação, superando a Bósnia nos pênaltis. 

A Itália saiu na frente com gol de Moise Kean, aos 15 minutos do 1º tempo, mas ao ficar com um jogador a menos após a expulsão de Bastoni, sofreu o gol do empate com Tabakovic.

Nas penalidades, Esposito e Cristante perderam para a Itália. A Bósnia foi perfeita e converteu todos, com Bajraktarevi convertendo a última penalidade e fazendo a festa do país.

Kosovo 0x1 Turquia

Legenda: A Turquia celebra classificação diante do Kosovo
A Turquia venceu fora de casa por 1x0 com gol de Akturkoglu aos 8 minutos do 1º tempo. A equipe turca tem astros como Calhanoglu, da Inter de Milão, Guler, do Real Madrid e Yildiz, da Juventus/ITA.

Suécia 3x2 Polônia

Legenda: A Suécia jogou em casa em Solna e eliminou a Polônia
Em Solna, a Suécia fez valer o fator casa e venceu um jogaço contra a Polônia de Lewandowski. Elanga abriu o placar para os suecos, Zalewski empatou para a Polônia, mas Lagerbielke fez o segundo aos 44 do 1º tempo.

Na etapa final, Swiderski empatou e Gyokeres marcou o terceiro aos 43 do 2º tempo, classificando a Suécia.

Os suecos chegam para a Copa com jogadores como Gyokeres, do Arsenal, Elanga, do Newcastle e Isak, do Liverpool.

Tchéquia 2x2 Dinamarca (3x1 nos pênaltis)

Os tchecos surpreenderam os favoritos dinamarqueses e venceram nos pênaltis. No tempo normal, as equipes empataram em 1x1. Sulc abriu o placar para os tchecos, Andersen empatou para a Dinamarca.

Na prorrogação, Krejci marcou para os tchecos, Hogh empatou no fim para os dinamarqueses e a definição foi para a penalidades.

Nos pênaltis, a tchéquia converteu três e a Dinamarca apenas um, com Sadilek marcando o gol da classificação e fazendo a festa em Praga.

 

 

