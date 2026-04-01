Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta (1º)
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (1º) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada um deles e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA (1º)
Champions League Feminina
- 13h45 – Bayern de Munique (F) x Manchester United (F) – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 16h00 – Chelsea (F) x Arsenal (F) – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Brasileiro Feminino
- 15h00 – Fluminense (F) x Juventude (F) – UOL
- 16h00 – Bahia (F) x América-MG (F) – UOL
Campeonato Brasileiro (Série B)
- 18h00 – América-MG x Botafogo-SP – ESPN e Disney+
- 19h00 – Atlético-GO x Náutico – Canal GOAT, RedeTV!, Xsports e Disney+
- 19h00 – Sport x Vila Nova – Disney+
- 19h00 – Londrina x Goiás – Disney+
- 21h00 – Ponte Preta x Ceará – Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+
- 21h30 – CRB x Avaí – Disney+
- 21h30 – Criciúma x Athletic Club – Disney+
Campeonato Brasileiro (Série A)
- 19h30 – Botafogo x Mirassol – Premiere
- 20h00 – Bahia x Athletico-PR – Premiere
- 20h00 – Cruzeiro x Vitória – Premiere
- 20h30 – Coritiba x Vasco – Sportv e Premiere
- 21h30 – Fluminense x Corinthians – Prime Video
