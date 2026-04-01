Maratona de Fortaleza: prova terá percursos em diversas áreas da cidade; confira
Evento celebra os 300 anos da capital cearense
A Maratona de Fortaleza tem 10 mil inscritos e será realizada no dia 12 de abril. O evento, que trará pela primeira vez a prova de 42km, terá também outras três distâncias: 21km, 10km e 5km. O evento é parte da celebração dos 300 anos da capital cearense e vai reunir corredores de várias partes do Brasil e do mundo. Confira o detalhamento dos percursos. Todas as provas terão a largada na Avenida Historiador Raimundo Girão e passarão por diversos pontos da cidade.
Os postos de água serão distribuídos a cada 2km na Maratona e na Meia Maratona. Além de pontos com gel, isotônico e frutas. Nos percursos de 10km e 5km, os postos de água serão a cada 2,5km. Também haverá uma tenda de água após a chegada da prova.
Percurso de 42km
A prova inicia na Av. Historiador Raimundo Girão, segue pela Av. Abolição, depois Av. Vicente de Castro, entrando na Av. José Saboia. Acessa a Av. Cesar Cals, depois Av. Dioguinho, cruza a ponte da Sabiaguaba e avança pela Rua Dr. Bernardo Feitosa.
No giradouro (ao lado do letreiro da Sabiaguaba), entra na CE 010. Depois, cruza o viaduto da Maestro Lisboa e volta no primeiro retorno. Em seguida, volta à direita e acessa a alça entrando na Av. Manoel Mavignier.
Depois acessa a Av. Litorânea e segue até o retorno em frente ao Alphaville. Retorna pela Av. Litorânea, entra na Av. Manoel Mavignier, sobe até acessar a CE 010. Segue em frente, passando ao lado das Dunas da Sabiaguaba e cruza a ponte.
Chega na Av. Dioguinho, depois Av. Cesar Cals, continua na José Saboia, entrando na Av. Vicente de Castro. Acessa a Av. Beira Mar, ao lado do Mercado dos Peixes, segue até a Rui Barbosa e depois Av. Historiador Raimundo Girão.
Percurso de 21km
Após sair da Historiador Raimundo Girão, segue pela Av. Abolição, depois Av. Vicente de Castro. Em seguida, acessa a Av. Cesar Cals e vai até a Av. Dr. Aldy Mentor. Faz o retorno e volta pela Av. Dioguinho, depois Av. Cesar Cals, continua na Av. José Saboia, entrando na Av. Vicente de Castro. Acessa a Av. Beira Mar, segue reto até a Av. Rui Barbosa e finaliza na Av. Historiador Raimundo Girão.
Percurso de 10km
A partir da Av. Historiador Raimundo Girão segue em frente, no sentido do Centro. Em seguida, passa pela Av. Almirante Barroso, continua na Pessoa Anta. Depois, segue pela Av. Leste Oeste até retorno, 50 metros após a areninha, e volta pela av Leste Oeste.
Em seguida, passa pela Av. Monsenhor Tabosa, entra na rua João Cordeiro até a Av. Beira Mar. A prova encerra em frente a Estátua de Iracema Guardiã.
Percurso de 5km
Ao sair da Av. Historiador Raimundo Girão, segue em frente no sentido Centro da Cidade, passa pela Av. Almirante Barroso e vai até a rua Adolfo Caminha. Em seguida, chega pela Av. Leste Oeste, até próximo a entrada do Marina Park, e retorna por ela. Depois, passa pela Monsenhor Tabosa, rua João Cordeiro e segue até a Av. Beira Mar. A prova termina em frente à estátua de Iracema Guardiã.
Serviço:
- Evento: 1ª Maratona de Fortaleza
- Data: 12 de abril de 2026
- Local: Fortaleza/CE e Região Metropolitana
- Percursos: 5 km, 10 km, 21 km e 42 km
- Site: www.maratonadefortaleza.com.br