Liga de Basquete e clubes se solidarizam após morte de sete atletas em acidente de ônibus

Vítimas eram jovens, alunos e ex-alunos de duas escolas de Juazeiro do Norte

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
15 de Junho de 2026 - 12:05 (Atualizado às 12:12)

Após o acidente de ônibus que envolveu mais de 40 passageiros e deixou sete jogadores de um time de basquete de Juazeiro do Norte mortos, entidades ligadas ao esporte e clubes manifestaram solidariedade às vítimas e familiares.

Os jovens retornavam de Sobral, na região Norte do Estado, após participarem de um torneio Sub-19 quando, na madrugada desta segunda-feira (15), o ônibus em que viajavam capotou na CE-187, nas proximidades do distrito de Santa Teresa, no município de Tauá, no Sertão dos Inhamuns.

As vítimas eram jovens, alunos e ex-alunos de duas escolas de Juazeiro do Norte, a EEMTI Presidente Geisel e a EEM Governador Adauto Bezerra, além do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), campus do município.

Nas redes sociais, a Liga Cearense de Basquete afirmou que a modalidade vive um dia de profundo luto.

"Com profundo pesar, nos solidarizamos com as famílias, amigos e toda a comunidade do Basquete Juazeiro do Norte neste momento de imensa dor. Que Deus conforte os corações de todos os envolvidos e conceda força para enfrentar essa irreparável perda. O basquete do Estado do Ceará está de luto", diz a nota.

O Basquete Cearense também lamentou o trágico acidente envolvendo os jovens.

"O basquete do estado do Ceará está de luto. Com imensa tristeza, nos solidarizamos com as famílias, amigos e toda a comunidade afetada pelo trágico acidente ocorrido na CE-187. Perdemos jovens que carregavam sonhos, dedicação e amor pelo esporte. Neste momento, nos unimos em respeito, oração e apoio a todos os envolvidos. Que a memória das vítimas seja honrada e que seus familiares encontrem acolhimento e força para seguir."

Em publicação em seu site oficial, o Fortaleza divulgou uma nota de pesar.

"O Fortaleza Esporte Clube recebe, com o mais profundo pesar, a notícia do acidente de ônibus que causou a morte de sete pessoas na madrugada desta segunda-feira (15), na CE-187, no interior do estado. As vítimas, atletas de basquete e estudantes da rede pública de ensino, disputaram um torneio da modalidade em Sobral e estavam retornando para Juazeiro do Norte. A tragédia aconteceu em Santa Teresa, distrito de Tauá. O Tricolor se solidariza e torce para que o número de vítimas fatais não aumente. Que familiares, amigos e colegas sintam-se abraçados neste momento de dor por toda a Nação Tricolor. Que descansem em paz!", diz a nota.

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