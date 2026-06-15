Diogo Defante detido nos Estados Unidos? Veja o que se sabe sobre o caso envolvendo o humorista

O humorista e influenciador Diogo Defante protagonizou uma situação inusitada durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026. No sábado (13), ele foi abordado por policiais nas proximidades do MetLife Stadium, em Nova Jersey, momentos antes da partida entre Brasil e Marrocos, válida pela estreia da Seleção Brasileira no torneio.

A cena foi exibida ao vivo pela CazéTV. Nas imagens, Defante aparece cercado por agentes de segurança enquanto interagia com torcedores nos arredores do estádio. Em seguida, o humorista entra em uma viatura, enquanto uma legenda exibida na transmissão informava que ele tentava conversar com os policiais para esclarecer a situação.

Legenda: Defante sendo encaminhado para uma viatura da polícia americana Foto: Reprodução

Conhecido pelo estilo irreverente e pelas abordagens espontâneas em eventos esportivos e culturais, Defante está nos Estados Unidos produzindo conteúdos relacionados à Copa do Mundo, competição disputada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá.

O episódio rapidamente repercutiu nas redes sociais. Em outro vídeo que circula na internet, o streamer Casimiro Miguel e integrantes da equipe da CazéTV comentam a ocorrência diretamente do estúdio, reagindo às imagens da abordagem policial envolvendo o humorista.

Até o momento, não há confirmação oficial de que Diogo Defante tenha sido preso ou autuado pelas autoridades norte-americanas. Também não foram divulgadas informações sobre eventuais registros policiais relacionados ao caso. O influenciador ainda não se pronunciou oficialmente sobre o episódio em seus canais nas redes sociais.