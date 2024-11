Saulo Mineiro: coração valente, coração alvinegro, coração de primeira

Saulo Mineiro é o grande símbolo da arrancada do Ceará pelo acesso à Série A, conquistado neste domingo (24), após empate com o Guarani. Saulo deu ao Ceará muito mais do que gols; Saulo deu ao Ceará a sua vida; Saulo deu ao Ceará o seu coração.

O coração, que antes batia descompassado, por conta de um problema de arritmia cardíaca, que obrigou Saulo a fazer uma cirurgia em 2020, encontrou o seu compasso nas vozes e batidas da torcida alvinegra, que lotou o Castelão em toda a Série B de 2024.

Para muitos torcedores, Saulo foi símbolo: representou a massa alvinegra dentro das quatro linhas, com esforço e entrega inegáveis. “Quando você erra é tentando acertar, te amamos”, disse uma torcedora do Ceará para o atacante em um comentário nas redes sociais.

“Te amamos”, disse a torcida. Dentro de campo, através dos gols, das arrancadas, das lágrimas, Saulo respondeu, sem usar palavras: “eu também amo vocês”. Uma verdadeira relação de amor, marcada pela entrega e pelo sacrifício.

Legenda: Saulo estreou no profissional no Uberlândia, de Minas Gerais Foto: Fabiane de Paula/SVM

Nas últimas partidas, Saulo participou diretamente da arrancada do Ceará pela conquista do acesso. Foram cinco gols e duas assistências em quatro partidas, sendo o grande nome do Vovô nesta reta final de Série B do Brasileirão.

Este Saulo artilheiro é o mesmo Saulo que quase foi impedido de ser um jogador profissional, e que contou detalhes sobre a sua luta contra a arritmia cardíaca em entrevista exclusiva ao programa Ceará Cast, em maio deste ano.

“‘Você nunca mais vai poder jogar futebol’, foi o que eu mais escutei na minha vida. Eu lembro até hoje, com 14 anos, chegando na sala do médico. Ele já estava ciente que eu estava tentando ser atleta e falou que eu tinha isso e que não poderia jogar futebol”, contou.

Eu levantei, dei um tapão na mesa: ‘O que? Você está ficando louco?’. Minha mãe me abraçou e eu lembro que eu falei que ainda ia ser jogador profissional. Saulo Mineiro Atacante do Ceará, em entrevista ao Ceará Cast

Legenda: Saulo Mineiro garantiu a vitória do Ceará por 1 a 0 contra o América-MG na Arena Castelão Foto: Kid Júnior / SVM

Ao ouvir que não poderia ser jogador de futebol, Saulo respondeu: “O que? Você está ficando louco?”. Ao ouvir que o Ceará não poderia conquistar o acesso, Saulo certamente pensou em dizer o mesmo: “O que? Você está ficando louco?”.

E a mesma superação que mostrou para superar o problema do coração, com auxílio do Ceará, mostrou também na reta final da Série B, superando as críticas de parte da torcida e sendo peça fundamental para o acesso à elite do Campeonato Brasileiro.

Saulo Mineiro chegou ao Ceará para a sua primeira passagem em 2020. A estreia, porém, demorou a acontecer, já que os exames feitos na chegada ao clube apontaram o problema cardíaco e os riscos à saúde do jogador em caso de esforços extremos.

11 dias após o anúncio oficial, o Vovô detectou alterações em exames cardíacos no jogador e decidiu submetê-lo a um procedimento de correção de distúrbio de condução elétrica cardíaca. Ao todo, Saulo Mineiro precisou passar por dois procedimentos em 2020.

Legenda: Saulo Mineiro marcou três gols e deu uma assistência Foto: Felipe Santos/Cearasc

Saulo Mineiro é a personificação do Ceará! Uma trajetória difícil, com altos e baixos. Um caminho tortuoso, e por vezes doloroso. Mas uma fé e uma força de vontade que superam as dificuldades e, quando desacreditados, alcançam os objetivos. Foi assim com Saulo Mineiro e seu problema no coração. Foi assim com o Ceará na reta final da Série B.

Utilizando uma linguagem figurada, o Ceará deu um “coração” para Saulo Mineiro, e Saulo Mineiro deu o seu coração para o Ceará. Um coração que agora bate no ritmo certo, um coração compassado, um coração alvinegro!