João Silva compartilha postagem com atualização sobre estado de saúde de Faustão

João Silva, um dos filhos de Faustão, usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem sobre o estado de saúde do pai. Nos stories de seu Instagram, o apresentador publicou um comentário do jornalista Flávio Ricco a respeito da recuperação do apresentador, internado desde maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

“O Faustão está muito bem, obrigado. Isso é um cala boca aos irresponsáveis, incluindo-se por um médico idiota. Vai arrumar o que fazer e preocupe-se com seus pacientes, se é que tem algum”, escreveu Ricco. A declaração, repercutida por João, foi uma resposta a um médico que não integra a equipe responsável pelo caso e afirmou que o comunicador teria “chances mínimas” de recuperação.

Na estreia da nova temporada de seu programa, no SBT, João Silva também fez questão de homenagear o pai pelo Dia dos Pais e agradecer o carinho recebido pelo público. “Quero agradecer de coração a cada um que torce pela recuperação do meu pai e tem mandado tanta energia boa, muito carinho para toda a nossa família. Sou muito grato por passar essa data celebrando ao lado dele”, declarou.

Internado

Segundo boletim médico divulgado na noite de quinta-feira (7), Faustão, de 75 anos, está internado devido a “uma infecção bacteriana aguda com sepse”. Durante o período de internação, ele passou por um transplante de fígado e um retransplante renal. Pai de Lara, João e Rodrigo, o apresentador segue em tratamento e sob cuidados intensivos.