Filho de Gugu, João Augusto quer seguir os passos do pai como apresentador

João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, pretende seguir os passos do pai e se tornar apresentador de televisão. Em entrevista à TV Record, ele contou, inclusive, que tem estudado para se desenvolver na função.

"Tenho vontade de fazer parte da televisão. As pessoas sempre perguntam, mas eu respondo que a televisão é algo que exige muita experiência. A pessoa tem que sair do zero. Foi assim com o meu pai e com todos os grandes apresentadores", compartilhou o herdeiro.

João Augusto participará neste domingo (7) do game show "Acerte ou Caia!", apresentado por Tom Cavalcante na Record, e avisou que deve lançar um projeto pessoal em breve, dedicado, por enquanto, ao ambiente digital.

"Não é porque sou filho de famoso que vou virar uma estrela de televisão. Por isso quero começar assim, com uma plataforma diferente", declarou.

"Sempre gostei de me comunicar na frente das câmeras. Tenho esse sonho de me tornar um comunicador e tenho trabalhado bastante. Desde que voltei para os Estados Unidos, tenho atuado com mídias digitais. Já gravei vários tipos de conteúdo, mas não postei nada ainda porque quero que tudo esteja bem formatado antes de lançar", disse.

Morte de Gugu

O apresentador Gugu Liberato morreu em 2019, aos 60 anos, após sofrer um acidente doméstico nos Estados Unidos.

Ele deixou três filhos: João Augusto e as gêmeas Marina e Sophia.